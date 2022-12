Un soutien de taille pour Kassory et cie : Vers le bout du tunnel pour l'ex premier ministre d'Alpha Condé?

CONAKRY- Depuis le 06 avril 2022, l’ancien premier ministre guinéen, Ibrahima Kassory Fofana croupit en prison avec plusieurs autres anciens hauts dignitaires du régime déchu.

Ils sont accusés de corruption présumée, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, par la Crief (cour de répression des infractions économiques et financières).

Alors que la décision de la Cour Suprême est attendue pour trancher sur le pourvoi en cassation interjeté par le parquet de la Crief sur la libération de M. Fofana, eh bien, l’ex chef du Gouvernement et ses codétenus viennent d’obtenir un soutien de taille. Un soutien qui, peut-être, changer le cours de l’histoire pour eux.

En effet, les parties prenantes du cadre de dialogue inter guinéen ont décidé d’inviter collectivement le Gouvernement de demander à la CRIEF de procéder à leur placement sous contrôle judiciaire.

Dr Ibrahima Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané, M. Oyé Guilavogui, l'honorable Amadou Damaro Camara...tous ces anciens hauts commis de l'Etat sont en conflit avec la loi.

Leur incarcération dure depuis huit (8) mois. Les acteurs ayant pris part au dialogue invitent également le Gouvernement d'accélérer la procédure judiciaire à leur encontre.

Cas Fodé Oussou et cie

Ce n’est pas tout. Les parties prenantes du cadre de dialogue inter guinéen sollicite du gouvernement de s’impliquer pour inviter la justice la levée du contrôle judiciaire des neuf (9) leaders des partis politiques.

Foniké et Ibrahima

Une autre demande a été formulée à l’endroit de l’exécutif pour le cas de Foniké Mengué et Ibrahima Diallo, deux activistes de la société civile détenus depuis le 1er août dernier. En attendant l’ouverture de leur procès, les placer sous contrôle judiciaire. Reste à savoir si ces demandent tomberont dans des oreilles attentives.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com