Orange Guinée déploie sa nouvelle plateforme Kibaronews dédiée aux journalistes...

CONAKRY- La Société de Téléphonie Mobile, Orange Guinée a présenté ce jeudi 22 décembre 2022, sa nouvelle plateforme digitale dénommée "Kibaronews", dédiée aux journalistes, influenceurs et blogueurs. Elle permet d'accéder aux informations officielles d'Orange Guinée de manière simple et rapide.

Cette présentation qui a eu lieu dans les locaux d'Orange Digital Center, sis à Ratoma, a connu la présence de dirigeants de médias. Parmi les responsables d’Orange Guinée, on notait notamment la présence du Directeur Communication et Relations Extérieures, Mohamed Lamine Keita et de la Cheffe de Division Communication Institutionnelle chez Orange Guinée, Zouliath QUENUM.

A l’entame de ses explications, la Cheffe de Division Communication Institutionnelle est d’abord revenu sur les motifs qui ont prévalu au lancement de cette nouvelle plateforme.

"Nous avons décidé chez Orange Guinée de lancer une solution à l'endroit de la presse afin de permettre aux journalistes d'accéder à toutes les informations officielles d'orange Guinée. Parce qu'on s'est aperçu que les informations n'étaient pas centralisées, qu'elles n'étaient pas recoupées. Donc, grâce ce système, les journalistes peuvent à tout moment retrouver nos communiqués de presse, nos images et faire des demandes d'interviews en un seul et même endroit qui s'appelle Kibaronews", a expliqué Zouliath QUENUM.

Des modalités d'inscription sur cette plate-forme

Pour s’inscrire, l’utilisateur doit aller sur la page orange-guinee.com, accéder à la rubrique Kibaronews, faire une demande d'inscription. Ensuite, l’utilisateur recevra une notification l’informant que son compte est activé. Une fois que le compte est activé, il faut choisir un mot de passe pour pouvoir se connecter à tout moment sur cette plate-forme. Et à chaque connexion, il faudra utiliser l’identifiant et le mot de passe.

A la page d'accueil de Kibaronews, il y les différentes rubriques : news, médiateur, agenda, formulaires de demande d'interviews. Outre les journalistes, les blogueurs et les influenceurs peuvent aussi s'inscrire sur la plateforme.

L’occasion a été mise à profit par les dirigeants d’Orange Guinée pour présenter aux invités l’ODC(orange digital center) qui est un véritable hub de développement de compétences numériques. A travers ce Centre, Orange Guinée témoigne toute sa volonté et son engagement à accompagner la jeunesse guinéenne.

Depuis son ouverture, l’engouement est de taille. Des centaines de jeunes guinéens viennent suivre des formations dans des domaines pointus de manière gratuite à l’ODC.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023