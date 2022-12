Guinée : Le budget de la Sécurité "raboté" de 40,78% pour 2023…

CONAKRY-La série de présentations des lettres de politiques sectorielles des différents ministères se poursuit au Conseil National de la Transition (CNT). Ce jeudi 22 décembre 2022, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile Bachir Diallo était face aux conseillers nationaux pour défendre le budget alloué à son ministère par la loi de finances initiale 2023 et présenter les activités phares prévues par son département.

Devant les conseillers du CNT, le Général à la retraite Bachir Diallo a annoncé que le Projet de Budget 2023 pour son département avait été arrêté à la somme de 1 077 052 730 865 GNF. Mais après arbitrage, ce montant a été ramené 637 854 959 539 GNF soit une diminution de 40,78%. Il souligne que le projet de budget 2023 du ministère de la Sécurité devrait leur permettre de faire certaines réalisations indispensables. Telles que :

La construction et l'équipement de cinq (05) CMIS (compagnie mobile d’intervention et de sécurité),

la construction et l'équipement d'un laboratoire de la Police Technique et Scientifique,

la construction et l'équipement de dix [10] Commissariats centraux de Police,

la construction et l'équipement de cinq (05) Commissariats urbains de Police,

la construction et l'équipement de Huit (08) Commissariats spéciaux de Police,

la construction et l'équipement d'un centre de perfectionnement de la Protection Civile dans la commune de Matoto, la réhabilitation et l'équipement de six (06) services d'incendies de secours.

« Pour vous faire une idée, la construction et l'équipement d'une unité de CMIS, coûte 11.000.000.000 FG, et 6.000.000 000 FG pour un commissariat central. Heureusement, avec la LFR, nous avons pu obtenir 10.200.000 Dollars pour la construction de 10 commissariats et 4 CMIS et avec les soins bienveillants du Chef de l'Etat », s’est réjoui le ministre Bachir Diallo.

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com