Des femmes arrêtées avec 200kg de kush, la drogue qui fait des ravages à Conakry…

CONAKRY-Deux femmes viennent de tomber dans les mailles des services du Secrétariat général à la présidence chargé des services spéciaux et de la lutte contre le crime organisé.

Selon la police, ces femmes ont été interpellées en possession des 200 kilogrammes de la drogue appelée kush qui fait des ravages à Conakry, notamment au sein de la couche juvénile.

La saisie a été effectuée le lundi dernier, près du port de Boussoura, et un autre lot aussi identifié et saisi à Friguiady dans la commune de Coyah, explique le Commissaire divisionnaire, Abdoul Malick Koné.

«Nous avons à peu près 200 kg. La particularité de cette opération, c'est que cette fois-ci, ce sont des femmes qui sont mises en cause. Elles ont été interpellées en flagrant délit. Si avant ce sont les jeunes garçons qui s'évertuaient à cela, aujourd'hui, ils changent de techniques, de stratégies pour donner ça (drogue) aux femmes, qui passent dans nos mailles mais heureusement, nos fonctionnaires sont avertis et attentif s», a expliqué le patron de Secrétariat général de lutte anti-drogue et crime organisé.

L’officier lance un appel solennel de collaboration entre les services spéciaux et la population guinéenne.

« Nous demandons à la population de s'approcher de nous pour nous donner des bonnes informations parce que, ces trafiquants ne sont pas en brousse, ils sont dans la ville. Ils sont connus dans les quartiers, dans les maisons. Donc, nous avons besoin de la collaboration franche et régulière de la population. Je demande à cette même population de s'éloigner de la drogue surtout cette drogue appelée kush qui est fatale », a invité l'officier de police.

Dansa Camara DC

Pour Africaguinee.com