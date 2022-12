Conakry : la 2ème édition du SIG 2022 clôturée en beauté...

CONAKRY-Placée sous le thème : "A l'heure de la ZLECAF, quelle stratégie pour le renforcement de la compétitivité des entreprises industrielles ?", la deuxième édition du Salon de l'Industrie de Guinée (SIG 2022), a été clôturée ce mercredi 21 décembre 2022. C'est la Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises qui a présidé la cérémonie.

La deuxième édition du Salon de l'Industrie de Guinée a connu la participation de sept (7) partenaires techniques et financiers, 43 exposants dont huit (8) venus du Mali, neuf (9) PMEs sur assistance d'Enabel. Douze (12) panels ont été organisés durant le Salon avec thèmes divers et variés axés sur les défis et la problématiques de l'industrialisation.

Point d’orgue de ce rendez-vous des décideurs et industriels, la célébration des journées du Mali et du Maroc, les deux pays invités de marque du SIG 2022. La clôture de cette deuxième édition du Salon de l'Industrie de Guinée, a été aussi ponctuée par la signature d’un protocole d’accord entre la Guinée et des investisseurs marocains.

Dans son discours de clôture, la Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises a formulé des remerciements à l’endroit de tous ceux qui ont de près ou de loin ont contribué à la bonne marche des activités du SIG 2022, tenu du 19 au 21 décembre 2022. Plus loin, Louopou Lamah a expliqué que la 2ème édition du SIG 2022 a contribué à faire la promotion du savoir-faire africain.

"Je remercie toutes les parties prenantes au Salon de l'Industrie de Guinée édition 2022, notamment les panelistes pour la qualité de leur exposé, le comité d'organisation, les partenaires techniques et financiers, les sponsors, les médias nationaux et internationaux et tous les participants. Cette 2ème édition du Salon de l'Industrie de Guinée a servi de plate-forme, d'échanges d'expériences, de renforcement des capacités des promoteurs industriels de tout bord. Elle a aussi contribué à la promotion du savoir-faire africain à travers l'exposition et la vente des produits locaux manufacturés", a expliqué Louopou Lamah.

Selon la ministre, le SIG 2022 a permis de renforcer les relations de coopération, d’amitié et de bon voisinage entre la Guinée, le Mali et le Maroc.

Le représentant pays de l'ONUDI à ce Salon a quant lui invité les autorités guinéennes d'élargir cette initiative en invitant plusieurs autres pays africains lors des prochaines éditions du Salon de l'Industrie de Guinée.

"Ces trois derniers jours nous avons vécu une véritable opportunité qui a été rendue possible grâce au leadership et la vision du gouvernement guinéen. Donc, nous espérons que les prochaines années cela ira encore plus fort en élargissant ce cadre de coopération sud-sud entre les pays africains parce que cela est possible", a lancé M. Ansoumane Bérété.

Poursuivant son intervention, il a assuré que son institution sera toujours aux côtés de la Guinée pour soutenir ces genres d'initiatives.

"L'ONUDI est une agence spécialisée des Nations Unies dont le mandat est de promouvoir et d’accélérer le développement industriel inclusif et durable pour ses Etats membres. Il s'agit d'un instrument au service des Etats. En tant que tel, il est du devoir pour nous d'être aux côtés de la Guinée pour accompagner des initiatives aussi stratégiques que le Salon de l'Industrie de Guinée", a indiqué Ansoumane Bérété.

Le Président du comité d'organisation du Salon de l'Industrie de Guinée (SIG 2022) a à son tour expliqué que l'ambition de ce salon est de mettre en avant, par l’action, le goût d'une cohésion du secteur industriel que la Guinée doit accompagner et soutenir avec énergie.

"Cette deuxième édition se caractérise par sa grande diversité et sa grande qualité d'avoir à l'honneur deux (2) pays frères : le Mali et le Royaume du Maroc avec lesquels des échanges fructueux de toute la chaine de valeur, des clients, des fournisseurs seront unificateurs en prélude de la ZLECAF. Je profite de cette occasion pour remercier tous industriels et cadres, des panélistes qui ont attaché du prix pour la réussite de cet évènement. A l'ère de la ZLECAF, une échéance cruciale pour notre continent l'Afrique, je ne peux m'empêcher de réitérer la vision de la Guinée du 02 Octobre 1958 : la liberté et l'Afrique Unie", a conclu, le Directeur national de l'industrie, Dr Mamady Balla Camara.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023