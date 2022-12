Acquisition d’un avion par la Guinée : Cette importante mise au point du ministre du Budget

CONAKRY- Comment l’avion présenté mardi 20 décembre par les autorités guinéennes a-t-il été acquis ? S’agit-il d’un achat, d’un prêt ou d’un don ? Alors que cette affaire suscite grand bruit, le ministre du Budget Lanciné Condé, a levé l’équivoque ce jeudi 22 décembre 2022 devant les conseillers nationaux à l’Hémicycle. Explications.

« L’avion est une mise à disposition. Nous avons un minier qui souhaite être un partenaire stratégique de la Guinée, il veut faire des investissements importants en Guinée dans le domaine minier, de l’édition etc. En gage de bonne foi, il s’est engagé à mettre à la disposition de la Guinée une flotte qui peut aller jusqu’à trois avions gratuitement.

Pour préserver notre autonomie et notre dignité, nous avons dit : c’est très gentil, mais l’Etat guinéen va devoir payer un centime. Et ce serait le prix. Vous n’allez jamais écrire quelque part que vous avez donné à l’Etat guinéen une flotte. Donc, on lui a dit qu’on va devoir payer quelque chose qui serait le prix (de l’avion) et cela sera écrit. On a dit à ce partenaire, s’il est d’accord avec cette option, on avance, à défaut on arrête.

ll nous a répondu que le temps pour nous de conclure ces discussions, il met à notre disposition cet avion qui nous permet déjà d’avoir notre équipe en place. Il va commencer à former les gens sur l’utilisation de ces appareils. A la fin, nous aurons un accord qui déterminera si c’est un don ou un achat. Donc, c’est une mise à disposition.

Ce n’est ni un achat, ni un prêt encore moins un don. Après on s’accordera sur les termes. Mais je précise que la volonté initiale de ce partenaire, c’est un don. Mais l’Etat guinéen s’est opposé à cette option parce qu’on ne veut pas que quelqu’un nous dicte notre conduite. On signera après un papier sur lequel on dira ce que c’est réellement. Donc, c’est une mise à disposition en attendant de convenir des termes », a précisé le ministre Lanciné Condé.

Nous reviendrons !

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com