Présidentielle : "Non", Sidya n'est pas écarté de la course...la raison

CONAKRY- Sidya Touré (77 ans) risque-t-il d’être écarté de la course à la prochaine présidentielle à cause de l’âge ? Non, si l’on en croit à un des acteurs ayant pris part à la rédaction du rapport du dialogue inclusif inter-guinéen.

Selon notre source, pour la prochaine élection présidentielle, il n’y aura pas de limitation d’âge.

« L’élection présidentielle qui sera organisée pour le retour à l’ordre constitutionnel, il n’y aura pas de limitation liée à l’âge maximum.

On n’a pas voulu prendre une disposition qui pourrait être interprétée comme une volonté d’exclure qui que ce soit. Si une personne devrait être exclue, c’est pour des raisons judiciaires », a précisé notre source.

L’une des résolutions du rapport du dialogue inclusif inter-guinéen rendu public ce mercredi 21 décembre 2022, prévoit de fixer la limite d’âge à 35 ans au minimum et à 75 ans au maximum pour les candidatures à l’élection présidentielle.

Selon notre informateur, cette disposition ne rentrera en vigueur qu’après le retour des civils au pouvoir.

Un cadre de l’UFR (union des forces républicaines) qui s’est confiée ce soir à un journaliste d’Africaguinee.com, a indiqué que les conclusions de ce dialogue n’engagent pas le parti.

Africaguinee.com