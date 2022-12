Enseignement Technique : Le budget bondit à un taux de 22.55 %...

CONAKRY-Le ministre de l’Enseignement l’Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, a présenté ce mercredi 21 décembre 2022, aux conseillers nationaux la lettre de politique sectorielle de son département. Une occasion que Alpha Bacar Barry a mis à profit pour annoncer que le budget alloué à son département a connu un bond de 22.55 %

Dans son discours, il a indiqué que l'éducation en général et l'enseignement technique, la formation professionnelle et l’emploi en particulier ont toujours été considérés par les autorités de la transition comme étant des objectifs prioritaires dans le cadre de la mise en œuvre des politiques en matière de développement et de qualification du capital humain.

L'affectation de près de 15% du budget de l'État à l'Éducation et à la Formation témoigne, de la volonté des autorités de promouvoir une véritable politique de développement du capital humain, a-t-il souligné.

Alpha Bacar Barry indique rien de durable ne sera acquis en matière de modernisation de l'appareil productif sans un réel effort d'adaptation des qualifications aux exigences économiques et sociales.

« Le budget de mon département qui est soumis à cette assemblée aujourd'hui, ambitionne de mettre un accent sur le développement des compétences à travers une adéquation formation / emploi et l'apprentissage tout au long de la vie en qualifiant la main-d'œuvre de notre chère Guinée pour générer de la richesse à travers la valorisation des ressources naturelles.

Je précise que le projet de budget ici présent tient compte essentiellement des priorités du secteur de l’éducation et de la formation contenues dans le Programme de Référence Intérimaire (PRI) de la Transition, de la Déclaration de Politique Générale du Gouvernement déclinée par Monsieur le Premier Ministre Chef de Gouvernement conformément aux orientations du Président de la Transition », a précisé le ministre.

Pour l’année 2023, Alpha Bacar Barry annonce qu’il entend avec son équipe, poursuivre les actions entreprises cette année, notamment :

Le programme d’urgence de création de vingt mille (20 000) emplois pour améliorer les conditions de vie de la population guinéenne par la mise en œuvre de mesures favorables au développement de l’emploi productif et décent ;

L’élaboration et la vulgarisation de la Politique Nationale de l’Emploi ;

La formation des formateurs, superviseurs et le perfectionnement des cadres et des formateurs (déjà inscrit dans les prévisions budgétaires) ;

Le paiement des primes d’incitation aux élèves maitres et aux apprenants ;

La Construction / rénovation / l’équipement des institutions de formation professionnelle;

La poursuite du recensement biométrique des effectifs des EETEP (Enseignants, contractuels et élèves) ;

L’opérationnalisation des six (06) ERAM construites et équipées ;

La construction d’un CAFPPS à KASSA ;

La réhabilitation de 10 infirmeries dans l’ETFP ;

L’installation des incubateurs dans les ENAE ;

L’acquisition des EPI (équipements de protection individuelle) pour les apprenants ;

L’extension et équipement du CEED de Pita dont le contrat est en cours de signature ;

La construction des deux dernières ERAM (Kindia et Mamou) ;

La revue progressive des programmes et filières ;

La certification et l’accréditation de nouveaux programmes de formation ;

La vulgarisation du projet chantier école dans les autres CFP et CAFPPS.

Cas de l’AGUIPE

« Nous souhaitons également en 2023, faire de l’AGUIPE une véritable porte d’entrée pour les primo demandeurs d’emploi, un tremplin pour les travailleurs et surtout un levier de promotion de l’entreprenariat. Ainsi, pour commencer, l’AGUIPE deviendra dans les jours à venir, l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi et de l’Entreprenariat (AGUIPE-E).

De même, nous espérons combiner les efforts de l'AGUIPE-E avec ceux de l'ONFPP pour en faire notre outil de perfectionnement afin d’améliorer les nouveaux projets d’offres de services à travers le pays », a annoncé le ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi.

Pour la réalisation de toutes ces activités, l’avant-projet de budget 2023 des dépenses soumis à l’approbation des conseillers nationaux, a alloué au Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi un budget de 330 228 785 363 GNF contre 255 759 797 085 GNF en LFR 2022, avec un écart de 74 468 988 278 GNF, soit un taux d’accroissement de 22.55 %.

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com