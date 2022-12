Direct-Ghahira : la maison où jaillit le liquide inflammable réquisitionnée, les experts entament les choses sérieuses…

MALI-Les experts déployés par le Gouvernement à Mali Yembéring sont arrivés à Ghahira, une bourgade juchée dans les contreforts du foutah-djalon où un liquide semblable au gasoil a jailli dans la maison d’un maître coranique. Arrivées dans la soirée du dimanche 18 décembre 2022, les équipes ont entamé leurs travaux techniques et de recherches.

Sur place, les populations locales sont suspendues aux lèvres des experts pour étancher leur curiosité sur l’origine de ce phénomène. La maison du maître Coranique d’où a jailli le liquide a été réquisitionnée. Ce mardi 20 décembre 2022, ils ont commencé à creuser à l’intérieur. Ce n’est pas tout. Toutes les rivières et marigot entourant le village seront étudiés par les géologues, a ton appris. Dans le village de Ghahira, depuis le début des travaux d’analyses, chacun tend l’oreille pour espérer une réponse rapide sur l’origine de ce jaillissement.

« Depuis leur arrivée, les équipes techniques travaillent et font le tour du village pour faire leur constat et analyse. Aujourd’hui ils ont scellé la maison puis ils ont commencé un travail à l’interne dans la chambre où le liquide jaillissait. Nous n’avons aucune information. Depuis qu’ils sont là, ils ne se reposent pas. Ils ont demandé à tous de s’éloigner du lieu. On les voit à distance en train de fouiller le sol et puis noter dans un document. Certains sont installés ici à Ghahira d’autres sont à Salambandè centre.

Au début, ils ont passé du temps en brousse, ils ne rentraient que le soir pour se reposer. Ce mardi, ils ont touché la chambre de l’imam où ils creusent. Ils font leur travail dans la discrétion. Tout le monde est curieux mais nous sommes obligés de garder patience », a expliqué un disciple coranique à Ghahira qui suit de près les mouvements des missionnaires sur place.

Neene Aissatou Diallo, l’épouse de l’imam au domicile duquel le liquide jailli, a confié à Africaguinee.com que les techniciens devraient creuser 5 mètres de profondeur pour faire l’étude du sol. Les études toucheront aussi les rivières.

« Ils sont arrivés dimanche en début de soirée. Dès le lundi au petit matin, ils ont commencé à travailler. Ils se sont intéressés à la maison, ils ont monté la garde autour. Ce mardi vers 14heures, ils ont creusé à l’intérieur de la maison. Pour le moment, ils n’ont pas fini de creuser…. Tout le village est assis dans la cour ici, curieux de savoir réellement ce que c’est ce que liquide.

D’autres sont dans les bas-fonds et au niveau des rivières pour analyser tout. Au début des travaux, ils ont utilisé un produit pour laver la maison, je pense que depuis ça, le jaillissement a diminué où a cessé, je ne sais pas le terme qu’il faut employer. Selon les informations, ils iront à une profondeur de plus de 5 mètres pour espérer un bon résultat.

Ils ont invité chacun à vaquer à ses occupations en attendant qu’ils terminent tout. Pour mieux faire le travail, ils ont barré les accès de la maison à tous, même la nuit ils montent la garde. Je pense que dans les prochains jours, nous aurons les bonnes raisons de ce jaillissement », précise l’épouse de l’imam Neene Aissatou Diallo

L’équipe des géologues et de la SONAP (société nationale des pétroles) sur place se réservent de tout commentaire. D’après nos informations, à la fin des travaux, une communication à dimension nationale sera faite par la hiérarchie pour situer l’opinion les résultats obtenus.

A suivre…

Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 664 93 45 45