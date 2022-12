Coup d’Etat déjoué en Gambie : Qui a voulu renverser Adama Barrow ?

BANJUL-Le Gouvernement gambien a annoncé ce mercredi 21 décembre 2022 qu’un « complot présumé de coup d'État », visant à renverser le régime civil a été déjoué. Qui a voulu renverser Adama Barrow réélu pour un second mandat il y a juste un an ?

Se fondant sur des rapports de renseignement, les autorités de Banjul indexent certains anciens de l'armée gambienne qui, selon elles, complotaient pour renverser les autorités élues démocratiquement et le Gouvernement du président Adama Barrow.

Soldats appréhendés

La note du Gouvernement consultée par Africaguinee.com indique que le haut commandement des GAF (forces armées gambiennes), dans une opération militaire rapide menée hier, a arrêté quatre soldats liés à ce prétendu complot de coup d'État.

Les soldats appréhendés aident actuellement la police militaire dans leurs enquêtes, précise le Gouvernement qui souligne que l'armée est à la poursuite de trois autres complices présumés.

Enquête…situation sous contrôle

« Les enquêtes sur cette affaire se poursuivent et le public sera en conséquence informé de tout développement au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Les citoyens, les résidents et les membres du corps diplomatique et consulaire sont invités à poursuivre avec leurs activités normales », a appelé le Gouvernement gambien.

Dans son communiqué, le porte-parole du gouvernement rassure que la situation est sous contrôle total. « Il n'y a pas lieu de paniquer », précise la note gouvernementale consultée par Africaguinee.com

A suivre...

Africaguinee.com