Maison du foutah : Elhadj "sans loi" inflexible malgré la mise en garde du Calife...

CONAKRY- L’inauguration de la Maison du Foutah, prévue les 23 et 24 décembre 2022 à Conakry divise toujours les Notables du Foutah et le président de la Coordination des Foulbhè et Haali Poular. A 72h de la date prévue pour l'inauguration de cette infrastructure, Elhadj Ousmane Baldé (sans loi) n'a toujours pas pu obtenir l'accord des Notables du Foutah.

Interrogé par Africaguinee.com sur ce sujet, l'imam de la grande Mosquée de Labé nous a confié que les négociations sont toujours en cours mais que rien n'est conclu pour le moment. D'après les informations fournies par Elhadj Mamadou Badrou Bah, le Président de la Coordination Haali Poular serait attendu au Foutah, ce mercredi 21 décembre 2022 pour rencontrer les Notables.

"Dans la déclaration que les Notables du Foutah avait faite, il a été demandé aux ressortissants du Foutah de venir rencontrer les Notables ici afin trouver une solution pour notre Maison Commune dans la paix, le bonheur et dans la joie. Donc, après plusieurs rencontres, ils sont allés rencontrer Elhadj Ousmane Fatako Baldé qui est une grande personnalité qui œuvre pour le bonheur de toute la Guinée.

Nous pensons que si les Notables du Foutah se sont opposés à une chose, sachant que lui Elhadj Ousmane Baldé est une partie intégrante des fils du Foutah, alors nous pensons qu'il va devoir se rendre chez les Notables du Foutah. Parce que c'est comme ça cela se passe dans nos us et coutumes. Il y a des délégations qui viennent nous trouver ici au Foutah, mais le Calife a sollicité à ce que Elhadj Ousmane Baldé lui-même fasse le déplacement pour venir rencontrer les Notables du Foutah pour trouver une solution ensemble. En tout cas, le souhait de Notables du Foutah est que la Maison du Foutah soit inaugurée et qu'il y ait toujours la cohésion et l'entente entre tous les fils du Foutah. Donc, nous espérons que Elhadj Ousmane Baldé (sans loi) viendra ici au Foutah demain (mercredi 21 décembre 2022) pour rencontrer les Notables du Foutah", a expliqué Elhadj Badrou Baldé.

Décidément, Elhadj Ousmane Fatako Baldé (sans loi) reste inflexible et ne compte pas reporter la date de l'inauguration prévue les 23 et 24 décembre 2022. Pour lui, reporter l'inauguration de la Maison du Foutah équivaut à une honte pour la Guinée. Au micro d'Africaguinee.com, Elhadj Ousmane Baldé a annoncé que toutes les délégations étrangères invitées pour la cérémonie inaugurale sont déjà arrivées à Conakry.

"Toutes les délégations étrangères sont déjà arrivées à Conakry. Donc si on reporte l'inauguration de la Maison du Foutah, la Guinée sera honnie. Mais comme nous partageons tout avec ceux qui sont opposés à l'inauguration, alors nous allons les supplier jusqu'à ce qu'ils acceptent que l’inauguration se fasse. Après, on va continuer à discuter pour le reste. Je demande au Calife d'accepter l'inauguration de la Maison du Foutah à la date indiquée. Et, on continuera le reste des discussions après. Nous nous soumettons à eux pour en discuter", a expliqué Elhadj Ousmane Baldé

Affaire à suivre !

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : 00224 666 134 023