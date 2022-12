Koundara : Lancement en grande pompe du Festival des Arts du Badiar…

KOUNDARA- Le Festival des Arts du Badiar a officiellement été lancé ce dimanche 18 décembre 2022 dans la préfecture de Koundara, ville cosmopolite située dans le Nord de la Guinée. Durant huit jours, la ville va vibrer au rythme de danses folkloriques, lutte traditionnelle, d’excursion et visites touristiques. Une première que les organisateurs comptent rééditer dans cette préfecture située à quelques kilomètres de la frontière sénégalaise.

C'est par un carnaval géant que ce festival a démarré dans les différents axes routiers de la commune urbaine de Koundara. Chants, danses folkloriques ont ponctué cette séquence durant tout le trajet. Koundara est une ville cosmopolite riche de plusieurs ethnies. Ce festival est organisé par le commissariat général en collaboration de la mairie de Koundara sous le thème : "Notre Diversité force de notre union ".

Dans son discours, le commissaire du festival des arts du Badiar a tout d'abord rappelé l'immense richesse culturelle de Koundara, malheureusement méconnue et sous-exploitée. "Notre préfecture Koundara est riche à travers sa diversité culturelle et linguistique qui, malheureusement restent méconnues et par endroit négligées" a-t-il dit.

La culture et la créativité ont la capacite d'apporter des avantages socioéconomiques aux villes et aux communautés. Elles contribuent également à la cohésion sociale au niveau des quartiers, hélas ce potentiel reste largement inexploité.

"Nous avons choisi de remplir notre mission celle de hisser au plus haut niveau notre Badiar natal. Nous avons choisi de remplir notre mission celle de promouvoir la cohésion sociale à travers la culture. Nous avons choisi de remplir notre mission en étant acteur du développement et non simple spectateur. Nous avons enfin choisi de remplir notre mission en préparant une pépinière de leaders au service exclusif de notre préfecture" a déclaré Djibril Wagué dans son discours introductif.

Cet événement n'est pas politique, il vise à réunir les populations dans le but de fédérer les communautés et valoriser les richesses culturelles dont elles disposent.

" La préfecture de Koundara a près de 12 ethnies à elle seule. Grâce aux autorités de la transition, cette histoire d'ethnocentrisme est en train de disparaître. Aujourd'hui nous sommes réunis ici pour ce festival dans une sorte de cousinage à plaisanterie. Nous remercions monsieur Djibril Wagué et l'ensemble des membres du Commissariat général de ce festival car ce sont eux qui ont fait cette demande et ont sollicité de nous associer pour cet événement que nous célébrons", a lancé Mamadou Bailo Diallo, alias M. Kanté, maire de la commune urbaine.

Dr Mariama Diallo, médecin à l'hôpital préfectoral de Koundara représentante du parrain du festival a, au nom de la famille de M. Diao Diallo exprimé toute sa reconnaissance sur le choix porté sur leur frère pour être le papa de cette première édition.

Pour montrer le sérieux et l'ambition du commissariat général, la marraine du festival a été honorée par la création d'une fondation qui va porter son nom. Il s'agit de la FOFAME (Fondation Fatou Mara pour les Enfants). Objectif, scolarisé 80 enfants démunis de Koundara chaque année. Une surprise que Hadja Fatou Mara a accueilli avec tous les honneurs.

" Je suis très honorée d'avoir été choisie pour être la marraine de cette première édition. Je suis très fière et je remercie tous ceux qui m'ont accompagnée. Je vais travailler avec le commissariat général qui m'a choisie comme présidente de cette fondation. Nous allons essayer de recenser les enfants démunis pour les aider à se faire scolariser. Je m'engage à accompagner cette initiative ", a déclaré Hadja Fatou Mara.

Avant de procéder au lancement officiel du festival, le préfet de Koundara a fait une invite aux populations du Badiar.

"Je voudrais inviter tous les Koundarakas à se réunir pour le développement de Koundara. C'est ça notre dénominateur commun. Nous avons compris, derrière ce festival, on a vu toutes les couleurs, aujourd'hui il n'y a pas de division, c'est le rouge jaune vert qui nous réunit ici. Personne ne parle politique, c'est un choix que nous avons tous fait. Je voudrais qu'après cette transition que cette union soit pérenne, que la politique ne nous divise pas" a lancé le Lieutenant-colonel Abdourahmane Keita, préfet de Koundara.

Aboubacar Siddy Diallo

Envoyé spécial d’Africaguinee.com à Koundara

Tel: (00224) 664 72 76 28