Forces anti-coups d’Etat : Les chefs des armées de la Cedeao appuient sur l’accélérateur….

BISSAU-La mise en place d’une force militaire censée servir de boucliers "anti coups d’Etat" et "anti-terroristes", devenus légion dans l’espace CEDEAO, est l’une des conclusions phares du sommet d’Abuja tenu le 04 décembre dernier au Nigeria.

Pour matérialiser cette volonté des dirigeants de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest, les Chefs d'État-Major de la Défense des Etats membres se sont réunis ce 19 décembre 2022 à Bissau, en Guinée-Bissau. Cette rencontre cruciale a été précédée par une autre similaire qui a réuni cette fois-ci les Chefs des Opérations et des Chefs du Service des Renseignements des État membres de la CEDEAO.

Solution en toute urgence

Selon la Cedeao, les Chefs d’État-Major de la Défense se réunissent sur instruction de la soixante-deuxième (62ème) session ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l’autorité sous-régionale.

« Le but est d’étudier et de proposer en toute urgence les options, modalités et moyens financiers et techniques destinés à l’activation de la Force en Attente de la CEDEAO (FAC), y compris une opération cinétique spéciale de lutte contre le terrorisme et les changements de pouvoir par des voies non constitutionnelles dans les États membres », explique la Cedeao dans une note consultée par Africaguinee.com.

Les chefs des armées de la Cedeao se réunissent pour définir une cause viable qui permettra aux Etats de lutter efficacement et à l’unisson contre le terrorisme, a indiqué le Général Biague Nan Tam, Chef d'État-Major de la Défense de la République de Guinée-Bissau.

Le Président du Comité des Chefs d'État-Major de la CEDEAO a ajouté que c'est en mutualisant les ressources qu'ils peuvent réunir les moyens nécessaires pour répondre aux attentes des personnes touchées.

Le rapport de la réunion du Comité des Chefs d’État-Major de la Défense sera présenté lord d’une session de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO.

A suivre...

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com