Coopération : Le Japon s'engage à soutenir la Guinée...

CONAKRY-L'axe de coopération Conakry-Tokyo se renforce davantage. Le pays du soleil levant vient d'accréditer un nouvel ambassadeur en Guinée. Le diplomate Japonais a présenté ce lundi 19 décembre 2022, les copies figurées de ses lettres de créances au ministre des Affaires étrangères. Une première dans un pays en transition, a exulté le chef de la diplomatie guinéenne.

A sa sortie après les échanges avec Mossidanda Kouyaté, le diplomate japonais s'est engagé à redynamiser les relations entre Conakry et Tokyo.

Kato Ryuichi, s'est dit content d'être en Guinée pour apporter les soutiens du Japon à ce pays de l'Afrique de l'Ouest, en transition depuis plus d'un an. A cet effet, il compte porter sa touche particulière à nombreux domaines, notamment l’éducation, l'économie, la culture, la société, l'histoire, et autres.

«J'aimerais vraiment être un ami de la Guinée. Je m'engage à renforcer le partenariat entre les deux pays, cela par la coopération intercommunale, la promotion du secteur privé (...)», a laissé entendre l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon.

Le ministre des Affaires étrangères a soulevé une exception qui selon lui a le mérite d'être soulignée.

«D'après ce que nous avons entendu et ce qui est réel, c'est peut-être la première fois que le Japon accrédite un ambassadeur en période de transition. C'est un pays normalement qui se rebiffe dès qu'il y a des changements. Donc c'est une exception, et nous mesurons la valeur de cela. J'ai dit à son excellence que la confiance qui a mobilisé le Japon à accréditer cet éminent ambassadeur en Guinée, cette confiance ne sera pas déçue. Le chef de l'État, le CNRD et le peuple de Guinée se mettront ensemble pour que nos relations avec le Japon soient des relations exceptionnelles», s'est réjoui Dr Morissanda Kouyaté.

Le ministre guinéen des Affaires étrangères a en outre rassuré le diplomate japonais d'avoir trouvé «un pays en voie de normalisation débarrassé de beaucoup de tares du passé».

Dansa Camara DC

Pour Africaguinee.com