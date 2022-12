Accueil Royal pour l'équipe nationale du Maroc : Sa Majesté le Roi Mohammed VI décore les joueurs et les encadreurs

RABAT- Les Lions de l'Atlas sont finalement rentrés ce mardi 20 décembre au Maroc après un brillant et historique parcours au Qatar. Un émouvant retour marqué par la réception de l’équipe marocaine par sa Majesté Le Roi, que Dieu L'assiste.

En terminant 4ème lors du Mondial 2022, les Lions de l’Altas ont réalisé, pour un pays arabo-africain, une performance historique. Les célébrations suscitées par les victoires du Maroc dans ce Mondial ont été ressenties de Tel Aviv, à Gaza, du Caire à Paris, en passant par New York, Paris ou encore Dakar et Khartoum.

L’enseignement à tirer de cet exploit des Lions de l’Altas, c’est bien les valeurs universelles qui font la force du modèle marocain, sous le Leadership clairvoyant de Sa Majesté Le Roi. Une force tirée de valeurs en lien avec l’audace, la force de conviction, la discipline, la solidarité et l’altruisme.

Si aujourd’hui le continent africain entier se réjouit de cet exploit, c’est surtout parce que l’équipe nationale du Maroc a fait franchir, collectivement, un cap psychologique aux pays africains, arabes et musulmans. Et portant rien ne semblait facile car malgré les nombreux blessés, le coach marocain et ses poulains ont gardé un impressionnant esprit combatif.

Aujourd’hui, cela semble avoir bien payé car les performances remarquables des joueurs de l'équipe nationale du Maroc ont suscité l’intérêt de grands clubs internationaux.

A noter pour terminer, que cette réussite est à mettre aussi à l’actif du staff national de l'Académie Mohammed VI de Football, considérée, désormais par les citoyens issus des pays africains, comme un exemple à suivre et une école à part entière, donnant de l'espoir à la jeunesse africaine pour briller lors des évènements footballistiques internationaux.

C’est donc fiers que les Lions de l’Atlas retrouvent le Maroc, ainsi avec ses nombreux supporters, ils ont fait le trajet Rabat-Salé, en passant par l’Avenue Hassan II – Place 16 Novembre – Place Chellah – Place Roi Hussein – Av. Mohammed V – Place Al Barid- Place Mohammed V – Place 11 Janvier – Av. Moulay El Hassan – Bab Essoufara, et ce jusqu’à l’arrivée au Palais Royal, où Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, a honoré l’équipe nationale d’une cérémonie d’accueil et de célébration en reconnaissance à son exploit historique.

Décoration

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, était accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid. Les membres de l’Equipe Nationale de football ont été reçus à la Salle du Trône au Palais Royal à Rabat.

Cette audience traduit la Haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi n’a eu de cesse d’entourer les jeunes et l’intérêt particulier que le Souverain accorde au secteur du sport en général et au football en particulier. Elle fait suite à l’exploit historique et inédit réalisé par l'Équipe Nationale qui a pu atteindre les demi-finales, le premier et le plus retentissant succès du genre du football marocain, arabe et africain, lors des phases finales de cette manifestation sportive mondiale.

Au cours de cette audience, le Souverain a décoré le Président de la Fédération Royale Marocaine de Football, M. Fouzi Lakjaâ, l'entraîneur de l'Équipe Nationale, M. Walid Regragui, et les joueurs de l’équipe nationale, qui étaient accompagnés de leurs mères, de Ouissams Royaux.

SM le Roi a ainsi décoré du Ouissam Al Arch de 2ème classe (Commandeur), MM. Fouzi Lakjaâ et Walid Regragui. Le Souverain a décoré du Ouissam Al Arch de 3ème classe (Officier) les joueurs de la sélection nationale: MM. Ghanem Saïss, Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat, Nayef Aguerd (lauréat de l’Académie Mohammed VI de Football), Hakim Ziyech, et Azzedine Ounahi (lauréat de l’Académie Mohammed VI de Football).

SM le Roi a décoré du même Ouissam MM. Abderrazak Hamdallah, Anass Zaroury, Abdelhamid Sabiri, Mounir El Kajoui, Ilias Chair, Zakaria Aboukhlal, Selim Amallah, Abdessamad Ezzalzouli, Sofiane Boufal, Jawad El-Yamiq, Youssef En-Nesyri (lauréat de l’Académie Mohammed VI de Football), Achraf Dari, Walid Cheddira, Ahmed Reda Tagnaouti (lauréat de l’Académie Mohammed VI de Football), Bilel El Khanouss, Badr Benoun, Yahia Attiat-Allah El Idrissi et Yahya Jabrane.

SM le Roi a, en outre, donné Ses Hautes Instructions pour la remise de décorations Royales à l’ensemble du staff technique et médical de l’équipe nationale et ce, en reconnaissance du travail exceptionnel accompli.

Par la suite, SM le Roi, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, a posé pour une photo-souvenir avec les membres de l’équipe nationale et les mères des joueurs présentes. A cette occasion, les membres de l’équipe nationale ont remis à SM le Roi des Souvenirs en expression de leur gratitude envers le Souverain pour Son soutien tout au long de cette compétition mondiale.

L’accueil par SM le Roi, que Dieu L’assiste, des joueurs accompagnés de leurs mères est un hommage rendu à ces femmes marocaines qui ont veillé à inculquer à leurs enfants les valeurs de patriotisme, de sacrifice et d’appartenance nationale. C’est l’expression également de la place qu’accorde le Souverain à la femme marocaine en tant que pilier de la famille et de la société en général.

Les membres de l'Équipe Nationale avaient regagné le Royaume mardi en fin d’après-midi. Les habitants de Rabat, de Salé et des autres villes du Royaume leur ont réservé un accueil des plus chaleureux. Ainsi, depuis leur arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé, et tout au long de leur itinéraire, les Lions de l’Atlas ont été ovationnés par un public venu nombreux pour les acclamer et saluer leur courage et combativité.

Avec Map