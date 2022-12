Accélération de l’électrification de la Guinée : EDG et le consortium Terra Sola AG Group signet signent une convention de 500 millions US$

CONAKRY- La Société Électricité de Guinée (EDG) et le développeur suisse de projets intégrés d’énergies renouvelables, Terra Sola Group AG ont signé, ce mercredi 14 décembre 2022, un protocole d’accord pour investir dans un gigantesque programme de 500 millions US$.

Cette signature vise entre autres à accélérer l’électrification de la Guinée, en particulier dans les zones rurales, en stabilisant les réseaux de transmission et de distribution existants, tout en stimulant le développement socio-économique du pays.

Avantages pour la Guinée…

Une fois les formalités administratives effectuées avec toutes les autorisations, le partenaire s’est engagé d’achever le développement de ce projet dans les neuf mois, pour que la construction de la première centrale électrique commence au quatrième trimestre 2023.

Au cours de la cérémonie de signature de ce protocole d’accord, le Président de Terra Sola Groupe AG a déclaré que la Guinée a vraiment besoin de développer son secteur énergétique afin de booster son économie.

« La Guinée, un pays avec un sol fertile, de riches gisements minéraux et un port stratégique important, a besoin d’énergie supplémentaire et abordable pour développer encore plus son économie et accélérer l’électrification de ses zones rurales et reculées. L’accord d’aujourd’hui marque une étape importante pour Électricité de Guinée (EDG SA) et Terra Sola, en collaboration avec nos partenaires du consortium international, prêts pour soutenir et accompagner ce développement industriel en Guinée avec les plus hautes technologies », a déclaré David HEIMHOFER.

Dans le même ordre, le Directeur Général de l’EDG, n’a pas manqué de saisir l’opportunité qu’offre le consortium pour décliner les ambitions de la société qu'il dirige.

« A Électricité de Guinée, nous sommes engagés à assumer notre responsabilité en vue de contribuer à la réalisation des objectifs économiques et environnementaux de la Guinée. Nous sommes engagés à apporter une électricité propre et abordable là où elle est nécessaire, de manière fiable et en quantité suffisante. C’est cela notre mission", a indiqué Laye Sékou CAMARA.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com