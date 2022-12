Retrait d’argent sans carte bancaire dans tous les Guichets automatiques de UBA

Fidèle à sa politique d’apporter et de toujours mettre en place des solutions innovantes pour sa clientèle, la banque UBA Guinée vient de lancer le service « Retrait sans carte » au niveau de tous les guichets automatiques de banque (GAB).

Cette solution vient faciliter les transactions bancaires, permettant ainsi aux clients d’effectuer des retraits d’argent au niveau de n’importe quel guichet sans carte bancaire.

Comment fonctionne le service ?

Pour utiliser le service, il suffit de se connecter à l’application UBA Mobile App (disponible gratuitement sur Apple store et sur Play store) ensuite suivre les étapes suivantes :

Choisir l’option Retrait sans carte

Choisir la première option pour soi même

Choisir le montant parmi ceux qui sont prédéfinis sur l’application dans l’intervalle de 50 000 à 800 000GNF

Confirmer le montant de la transaction

Définir le code qui sera utilisé au guichet et qui est de 4 chiffres

Un sms vous sera envoyé contenant le numéro du token pour le retrait au guichet.

Pour le retrait sans carte au niveau du Guichet, vous devez :

Cliquer sur le bouton vert deux (2) fois

Choisir l’option retrait sans carte sur le guichet

Entrer le PIN déjà défini sur l’application

Ensuite entrer le code de 10 chiffres envoyé par sms auparavant sur votre téléphone

Entrer le montant de la transaction.

A travers ce lancement, UBA Guinée devient la première banque à mettre à disposition de sa clientèle, ce type de solution. Confirmant ainsi sa place de première banque digitale du pays.

United Bank for Africa Plc est une institution financière panafricaine de premier plan, offrant des services bancaires à plus de vingt-cinq millions de clients, dans plus de 1 000 bureaux d’affaires et points de contact client, dans 20 pays africains. Avec une présence à New York, Londres et Paris et maintenant aux Émirats arabes unis, UBA connecte les gens et les entreprises à travers l’Afrique à travers la banque de détail, commerciale et d’entreprise, les paiements transfrontaliers innovants et les envois de fonds, le financement du commerce et les services bancaires auxiliaires.