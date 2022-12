Mines : L'ANAIM entame une tournée de suivi et d'évaluation de ses projets…

CONAKRY-Les responsables de la Direction Générale de l'Agence Nationale d'Aménagement des Infrastructures Minières (ANAIM), ont entamé ce lundi 19 décembre 2022, une tournée de suivi, contrôle et évaluation de tous ses projets. La première étape a commencé par la Cité Minière de l'ANAIM, sise à Hamdallaye, dans la commune de Ratoma.

Les travaux de construction des infrastructures de la zone visitée ce jour (lundi), ont été lancés en 2021, avant d'être interrompus dans un petit temps. Cependant, de nos jours, les activités ont évolué à plus de 60%.

La Cité Minière de l'ANAIM est composée de 20 bâtiments en duplex R+1, semi-collectif, extensible en R+2, et un restaurant de grande capacité, une piscine, une salle de sport et les dépendances de la cité. A ceux-ci s'ajoutent un bâtiment R+4, avec sous-sol et une mezzanine qui fait partie du lot.

« Tout est prévu pour être achevé dans la globalité en décembre 2023, y compris le R+4. Mais en juin 2023, la partie de la cité doit être mise en service », a rassuré Mohamed Zainoul Baldé, ingénieur en charge de coordonner les travaux.

Les travaux dans cette zone sont exécutés par l'entreprise SOCADI construction, déjà connue en Guinée depuis les années 80. Selon son président directeur général, les efforts sont en train d'être fournis vivement, afin de respecter le délai.

« L'ANAIM a eu confiance en notre entreprise. Et nous essayons de mériter la confiance qu'ils ont placée en nous en exécutant les travaux selon les termes d'un contrat bien défini et un planning fixé d'avance. Nous sommes à peu près 62% d'évolution. Nous serons dans le délai. L'entreprise a intérêt à ce que les travaux finissent vite, en gagnant du temps et de l'argent, mais ensuite elle mérite de la confiance du maître d'ouvrage. Donc, c'est à notre intérêt de terminer vite », a déclaré Habiba THIA, PDG de SOCADI construction.

Après avoir observé l'évolution des travaux, le Directeur général de l'ANAIM s'est dit satisfait. Il a rassuré que les efforts ne feront pas défaut pour que les acteurs miniers soient dotés d'infrastructures de qualité.

« J'avoue que je suis impressionné. Cela témoigne la volonté manifeste du président Mamadi Doumbouya de doter l'ANAIM de ses prérogatives qui consistent à faire les études, le financement, la conception et les réalisations de toutes les infrastructures qui rentrent dans le cadre de l'accompagnement des acteurs miniers. Et ces infrastructures sont entre autres : portuaires, ferroviaires et sociales.

Ces infrastructures sociales que nous sommes venus visiter seront mises à la disposition des acteurs miniers, afin de mieux les accompagner dans l'évolution de leurs activités, et aussi les aider à être rationnels dans les prises en charge de leur ressorts respectifs », a dit Mohamed Bangoura, Directeur général de l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières (ANAIM).

« Nous nous sommes engagés de faire en sorte que ces infrastructures soient mises à disposition des acteurs miniers d'ici fin juin, avec toutes les commodités. Nous avons pris l'engagement d'être dans le délai », a-t-il ajouté.

A suivre...

Dansa Camara DC

Pour Africaguinee.com