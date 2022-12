Lancement à Conakry de la deuxième édition du Salon de l'Industrie de Guinée "SIG 2022"

CONAKRY- "A l'heure de la ZLECAF, quelle stratégie pour le renforcement de la compétitivité des entreprises industrielles ?", c’est sur ce thème central que la deuxième édition du Salon de l’Industrie de Guinée (SIG 2022) a été officiellement lancée, ce lundi 19 décembre 2022 par le Ministère de l'Industrie, du Commerce et des PME, en collaboration avec l'ONUDI (Organisation des Nations-Unies pour le Développement industriel), Afri Compétence et le secteur privé.

La cérémonie de lancement a été présidée par le Premier ministre du Gouvernement de la transition Dr Bernard Gomou au Chapiteau du palais du peuple. Cette deuxième édition du SIG 2022 se tiendra du 19 au 21 décembre 2022 et va rassembler plusieurs acteurs évoluant dans le secteur industriel guinéen.

Pour cette deuxième édition, le Salon de l'Industrie de Guinée, ouvert à l'international met à honneur deux pays amis de la Guinée à savoir : la République du Mali, représenté par son Ministre du Commerce et le Royaume du Maroc, qui a dépêché une forte délégation.

Dans son discours de lancement, le Premier ministre a indiqué que cette 2ème édition du Salon de l'Industrie de Guinée (SIG 2022) témoigne la volonté du Gouvernement de la transition à améliorer le climat des affaires et engager une synergie d'actions sur tous les prérequis de l'industrialisation de la Guinée.

"Le développement du secteur industriel est devenu une priorité Gouvernementale en raison de ses retombées en termes de création d'emplois et de richesse », a-t-il dit, réaffirmant l'existence d'une forte volonté politique au plus haut niveau et d'un engagement en faveur de plusieurs réformes importantes pour le secteur privé.

Énumérant ces réformes, le Premier ministre a cité entre autres la loi sur le contenu local, la mise en place de la chambre du commerce et de l'industrie, l'unification du patronat et du processus d'élaboration de la politique nationale du développement industriel de la république de Guinée.

« Pour l'heure, ce sont les principaux facteurs du succès d'une réforme économique et commerciale amorcée par le gouvernement guinéen. Ce 2ème Salon de l'industrie de Guinée est un nouveau jalon posé dans le processus d'industrialisation de notre pays pour le développement des activités économiques internes et promouvoir un changement structurel", a expliqué Dr Bernard Gomou.

Importance du SIG 2022

Selon le Premier ministre, le SIG 2022 sera un levier de préparation à la compétitivité pour les entreprises guinéennes. Une compétitivité leur (les entreprises, ndlr) permettant de tisser des liens fructueux dans tous les compartiments de la chaîne de valeur et de la production.

Durant ces 72h d'échanges, plusieurs thèmes seront abordés, selon la Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises.

"En termes de contenus, d'importants sujets seront traités dans des domaines aussi divers que variés. Notamment : l'industrie, l’agro-business, la zone de libre-échange continentale Africaine, la formation, l'environnement, la sécurité au travail, les technologies de l'information et de la communication, l'industrie minière, l'énergie, l'agriculture et le transport", a annoncé Louopou Lamah.

Le Salon de l'Industrie de Guinée SIG 2022 est d’une importance capitale. Dans son discours, le représentant pays de l'ONUDI en Guinée a assuréé que son institution soutient le Gouvernement guinéen dans cette initiative avec engagement et conviction.

"Le Salon de l'Industrie de Guinée offre l'opportunité unique de rapprocher tous les acteurs, célébrer les progrès, actualiser les réalités et les perceptions des défis, réaffirmer des engagements, développer des synergies, identifier et prendre des initiatives concrètes. C'est avec beaucoup d'engagement et de conviction que l'ONUDI encourage et accompagne cette initiative phare du Gouvernement guinéen", a affirmé Ansoumane Bérété.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023