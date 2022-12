L’ARPT recherche un fournisseur qualifié pour la livraison de "Denrées Alimentaires pour les Mois Saints du Carême et du Ramadan"

L’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications en abrégé « ARPT » est une Autorité Administrative Indépendante dotée de la Personnalité Juridique et de l’Autonomie Administrative et Financière. Son statut est consacré par la Loi L/2015/018/AN du 13 août 2015 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l’Information en République de Guinée. Dans le souci de doter l’ensemble du personnel Chrétiens et Musulmans des denrées alimentaires durant les mois saints du Carême et du Ramadan, et d’améliorer les conditions de vie pour l’atteinte des objectifs globaux, l’ARPT recherche un fournisseur qualifié pour leur livraison. Merci de découvrir ci-dessous les détails de l’appel d’offres.