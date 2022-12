Finale Coupe du monde : Comment un fan de Messi a trouvé la mort à Conakry suite au but égalisateur de M’Bappé

CONAKRY-Il fallait des poumons bien solides pour supporter l’émotion de la palpitante finale de la Coupe du monde qui a opposé, dimanche au Qatar, l’Argentine à la France.

Mohamed Lamine Sylla est un inconditionnel de Lionel Messi, la star de l’équipe d’Argentine, sacrée championne du monde de la coupe du monde 2022.

Ce dimanche 18 décembre 2022, ce père de quatre enfants, âgé d'une cinquantaine d'années, a fait une crise et en est mort après le but égalisateur de l'attaquant français, Kylian M'Bappé. L'acte s'est passé au quartier Gbessia, commune de Matoto, dans la banlieue sud de Conakry.

Docteur Sylla, pédiatre au centre de santé de Gbessia port 1 est le jeune frère du défunt. Il nous explique les circonstances dans lesquelles son grand frère a trouvé la mort.

"Mohamed Lamine Sylla aimait beaucoup Lionel Messi. Donc, hier j'étais assis avec lui devant la télé en train de suivre le match de la finale Argentine-France. On était aussi avec nos voisins. On était tous là, on regardait la finale. Lorsqu’on lui a servi du riz, il a pris deux cuillérées et a dit qu'il est rassasié.

Entre temps, on m'a appelé pour me dire qu’il y a des patients qui m’attendent à la clinique. C’est ainsi que je suis sorti de la maison pour me rendre à la clinique. Quelques instants après, une personne est venue en courant me chercher. Il m’a dit que mon frère est tombé…On l’a pris pour le secourir, mais hélas, on a trouvé qu'il était déjà mort. Mais lorsque M'bappé a égalisé le but de Messi qu’il est tombé. Messi c’est son joueur. Dès qu’il est tombé, il est décédé sur place", raconte le pédiatre.

Selon Dr Sylla, son frère ne souffrait de rien. « Il se plaint des fois de maux de ventre. Mais sa mort n’est pas liée à ça. Pour hier, c'est quand M'Bappé a marqué le second but qu'il a piqué une crise…tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est de prier Dieu le tout puissant de l'accueillir de son paradis éternel amine", indique ce proche du défunt. Mohamed Lamine Sylla était un aventurier qui a fait plusieurs années en Sierra Leone.

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com