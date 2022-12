Évasion à la maison centrale de Kindia : Les gardiens de la prison condamnés à de lourdes peines..

KINDIA-Des gardes pénitentiaires ont été condamnés ce lundi 19 décembre 2022 à de lourdes peines par le tribunal de première instance de Kindia. Leur procès a démarré le 7 novembre dernier.

Au nombre de six (6), ils étaient poursuivis pour des faits d'escroquerie, évasion, complicité d'évasion d'un prisonnier. Le verdict est sans appel pour quatre d’entre eux. Si le régisseur de la prison civile et son adjoint ont été libérés, les quatre 4 autres dont le médecin ont été condamnés à des peines pas les moindre.

D’abord le régisseur, Moriba Sylla et son adjoint Naby Zalal Camara ont été purement et simplement libérés pour délit non constitué. Toutefois, ce premier responsable de la maison centrale de Kindia a été suspendu de ses fonctions par le ministre de la justice Charles Alphonse Wright.

Le condamné, Laye Diabaté retrouvé dans un hôtel de la place avec certains de ces prévenus a été condamné à 3 ans de prison ferme, un rajout donc sur ses 20 ans de réclusion criminelle. Me Ousmane Mansaré l´avocat à la défense se dit regretter la décision.

"Le tribunal a rendu le verdict ce matin. Moriba Sylla et Naby Zalal Camara ont été renvoyés des fins de la poursuite pour délits non constitués (…). Pour le cas de Moriba Sylla, c'est l'un des regrets parce qu’il a bénéficié d'une autorisation d'absence légalement signée par le procureur de la république près le tribunal de première instance de Kindia.

Étant à Conakry, il y a eu une tentative et complicité d'évasion, corruption. Je me demande comment peut-on être à Conakry physiquement et se retrouver à Kindia en même temps pour commettre d'autres infractions. Lui, n'est ni de près ni de loin associé à cela. Il est victime », regrette l’avocat.

Quant au gardien-chef, Alpha Oumara 1 Camara, il a écopé d’un an d’emprisonnement, son adjoint Fodé Camara qualifié de récidiviste va passer trois ans en prison. Le médecin Etienne Kolié détaché à la maison centrale, lui a été condamné à 6 mois de prison ferme.

Kindia, Chérif Keita

Pour Africaguinee.com