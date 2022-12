Enseignement supérieur : le paiement des bourses des étudiants se fera désormais par voie électronique

CONAKRY-Pour les étudiants, finies désormais les longues files indiennes devant les guichets des scolarités des universités publiques pour percevoir la bourse d'entretien. Ce lundi 19 décembre 2022, le ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, a procédé à la signature de la convention sur la dématérialisation des bourses d’entretien des étudiants guinéens, avec la société PAYCARD SA.

La cérémonie s’est déroulée devant plusieurs hauts cadres du Département dirigé par madame Diaka Sidibé, des recteurs des universités publiques ainsi que des responsables de la société PAYCARD SA et certains étudiants. Docteur Fasciné Conté, Secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation explique la portée de cette innovation.

"Nous venons de procéder à la signature d'un contrat avec la société PAYCARD SA pour dématérialiser le payement des bourses au niveau des institutions d’enseignements supérieur. L'objectif visé est d'amener la société Paycard à payer par la voie électronique les bourses d'entretien des étudiants au niveau des universités publiques », a-t-il entamé.

Cette innovation a de nombreux avantages, selon le Secrétaire Général du Département de l’Enseignement Supérieur.

« Avec cette méthode, il n’y aura plus de files indiennes dans les institutions enseignements supérieur, il y aura plus de problème de pertes de bourses. Les étudiants pourront recevoir via la voix électronique leurs bourses d'entretien. Nous remercions vraiment, cette société qui a bien voulue nous accompagner dans ce programme. Nous espérons vraiment que l'opération sera une réussite », a souhaité Dr Lanciné Conté.

Dans son discours, madame Fatou Diarra, Directrice de la société PAYCARD SA, a déclaré que la signature de ce contrat va permettre aux étudiants d'être payés sans difficultés d’où qu’ils se trouvent sur toute l’étendue du territoire.

"Notre société est agréée par la Banque Centrale de la République de Guinée. Depuis 2016, nous évoluons dans tout ce qui est dématérialisation des paiements (…). La signature de ce contrat va permettre aux étudiants d'être payés sans problème partout là où ils sont dans le territoire national", a-t-elle souligné.

La Directrice générale de l'Innovation du département de l’Enseignement Supérieur, n’a pas caché sa joie de voir ce projet se concrétiser. "Nous sommes sur une activité phare que le département porte depuis quelques mois. L'objectif est de dématérialiser les bourses d'entretien des étudiants. Donc, c’est un pas vers la bancarisation du système de payement. C'est une grande joie pour nous de voir cela se concrétiser aujourd'hui", a lancé madame Touré Aminata Dinn.

Venue pour assister à cette cérémonie de signature, Saran Condé porte-parole des étudiants a exprimé ses sentiments en ces termes : "Par ma voie, nous remercions les autorités guinéennes et les responsables du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation, d’avoir eu cette initiative pour nous permettre de recevoir nos bourses d'entretien sans problème. Parce qu'avant, on passait toute journée, arrêté quand les paiements commencent. Cela perturbait même nos cours. C’est vraiment une innovation qui va nous soulager », a lancé cette étudiante.

A suivre...

Mamadou Yaya Bah

Pour africaguinee.com