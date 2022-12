L’Argentine est championne du monde !!!

C’en est terminé ! L'Albiceleste est sur le toit du monde. La France a défendu héroïquement son titre mais ne l’a pas conservé à l’arrivée. Dans un match palpitant, les bleus ont été battus aux tirs au but (4-2) par l’Argentine, sacrée championne de la Coupe du monde Qatar 2022. C’est son troisième sacre dans ce tournoi sportif planétaire le plus prestigieux.

Léonel Messi et ses coéquipiers ont battu la France lors d'une finale d’anthologie. L’Argentine a dominé le match dans l’ensemble, menant 2 buts à 0 en première période, grâce un Angel Dimaria en feu, qui a provoqué un pénalty concrétisé par Messi. Le milieu offensif de la Juventus reviendra à la charge plus tard, inscrivant le second but.

Les bleus, timorés pendant les 80 minutes de jeu, sont revenus de l'enfers grâce à un immense Kilian Mbappé qui a inscrit un triplé. La France a su revenir au score même en prolongation.

Les deux équipes sont séparées dos à dos sur le score de 3 buts partout au terme des 120 minutes, avec notamment un doublé de Messi, légendaire.

Dans cette phase fatidique, la chance a souri aux argentins qui se sont imposés sur le score 4-2 après tirs au but. L’Argentine décroche une troisième étoile mondiale.

