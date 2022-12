Affaire "maison du Foutah" : Voici les consignes du Calife Elhadj Bano Bah…

PITA-Des notables du Foutah se sont réunis ce dimanche 18 décembre 2022, autour du Calife Elhadj Mamadou Bano Bah pour réitérer leur position sur l’inauguration annoncée de la « maison du foutah », prévue à Conakry les 23 et 24 décembre prochain sous la houlette d’Elhadj Ousmane Fatako Baldé, président de la coordination Haali Poular.

A Pita, une préfecture de la Moyenne Guinée où ils étaient rassemblés, ces sages ont annoncé sans ambages qu’ils se désolidarisent de cette activité. « Ce n’est pas le moment de créer des tensions pouvant compromettre notre cohésion », a déclaré El Alseyni Barry, le Porte-parole des sages.

Plus loin, il a réaffirmé que les notables du foutah n’ont donné l’onction à personne de procéder à l’inauguration de ce musée. « Nous n'avons donné aucun mandat à qui que ce soit pour cette inauguration », a-t-il martelé, soulignant que les sages du Foutah sont les gardiens implicites de ce lieu.

« Si nous faisons foi à des messages qui circulent dans les réseaux sociaux, mais aussi à des lettres non explicitement destinées aux MAWBHE MOUSSIDAL, il semble que notre fils Elh Ousmane Fatako BALDE, envisage de procéder à l'inauguration de la MAISON DU FOUTA les 23 et 24 Décembre prochains, en y installant une ONG que nous ne connaissons pas et en y déroulant un programme d'activités diverses dont nous n'avons pas connaissance.

Nous, MAWBHE MOUSSIDAL, n'avons pas autorisé ce programme d'inauguration encore moins ce projet d'utilisation de cette maison commune du FOUTA à des fins non consensuelles », a détaillé Elhadj Alsény Barry, précisant que l’exploitation de la maison du foutah ne se fera donc que suite à un consensus de tous les sages. Voici leurs injonctions.

Affaire à suivre…

Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com