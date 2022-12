Les révélations de Dr Fodé Oussou après son refoulement à l’aéroport : "Un policier m’a dit…"

CONAKRY-Dr Fodé Oussou Fofana, un des vice-présidents du parti Union des Forces Démocratiques de Guinée, a été refoulé, ce samedi 17 décembre 2022, à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré, alors qu’il était en partance pour la France pour des raisons médicales.

Joint ce soir par un journaliste d’Africaguinee.com, ce haut dirigeant du parti dirigé par Cellou Dalein Diallo a raconté ce qui s’est passé. Selon lui, il a bel et bien reçu une autorisation de sortie du territoire signée par le doyen des juges d’instruction du tribunal de première instance de Dixinn. Révélations.

« J’ai reçu une autorisation de voyage motivée pour aller répondre à un rendez-vous médical le mardi 20 décembre 2022. J’ai envoyé ce document chez le juge, mon avocat a également écrit. Le juge a pris la décision à m’autoriser à sortir du pays pour un mois. Du 17 décembre 2022 au 15 janvier 2023.

Je pense aussi que le parquet n’a pas relevé appel de la décision du juge. Parce que si le parquet le fait, on ne me donne pas mon passeport. Quand je suis venu à l’aéroport, je me suis présenté au comptoir d’Air France où j’ai reçu ma carte d’embarquement. Après je suis allé à la police où j’ai accompli toutes les formalités policières. Aucune question ne m’a été posée. Ils ont mis les tampons (de sortie), je suis passé.

J’avais sur moi, l’autorisation de sortie du territoire, signée par le doyen des Juges du tribunal de première instance de Dixinn. Je suis resté dans la salle (d’embarquement) pendant 02h. J’étais dans cette attente quand, dans le micro j’ai entendu mon nom pour dire de me rendre au comptoir Air France. Arrivée, l’agent qui se trouve au comptoir d’Air France m’a dit qu’ils ont débarqué ma valise et qu’ils ont reçu des instructions de me débarquer. Ma valise était avec un policier qui m’a dit : nous avons reçu des instructions de la hiérarchie de ne pas vous laisser sortir.

Cela veut dire tout simplement que la justice n’est que de nom. Parce que le juge a délivré une autorisation de sortie, signée, motivée. Si la justice est réellement indépendante, on ne peut pas s’opposer à ça. Le médecin a dit qu’il y a des risques pour mon état de santé. Il a écrit noir sur blanc que cette pathologie ne peut pas être traitée ici. D’où la nécessité de me laisser passer. Je ne comprends parce que j’ai reçu l’autorisation de sortie, j’ai reçu mon passeport », a-t-il expliqué.

Faut-il rappeler que Dr Fofana a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire avec huit hommes politiques fin octobre dernier après avoir soutenu une manifestation du FNDC (front national pour la défense de la constitution).

A suivre…

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com