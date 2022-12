Guinée : Bisbilles entre le Califa du foutah et Elhadj Ousmane "sans loi"

CONAKRY-Entre le Califa du foutah, un collège de sages respecté et Elhadj Ousmane Fatako Baldé,"sans loi" président de la coordination haali poular, le courant ne passe plus comme cela se devait.

Des bisbilles ont éclaté entre ces autorités morales du pays. Au cœur du "bras de fer", l’inauguration annoncée de la "maison du foutah", à Conakry. L’évènement est prévu les 23 et 24 décembre 2022 à Conakry.

Sauf que, le Calife Elhadj Mamadou Bano Bah, des imams du foutah et du collège des héritiers des foyers religieux marquent leur opposition par rapport à cette initiative qu’ils jugent unilatérale.

Dans une déclaration au vitriol signée le 15 décembre, ils l’ont réitéré sans ambages, demandant aux fils de la région de ne pas s’associer à cette inauguration. Ils rappellent que ce n'est pas le moment de créer des tensions qui peuvent compromettre la cohésion.

« Si nous faisons foi à des messages qui circulent dans les réseaux sociaux, mais aussi à des lettres non explicitement destinées aux MAWBHE MOUSSIDAL, il semble que notre fils Elh Ousmane Fatako BALDE, envisage de procéder à l'inauguration de la MAISON DU FOUTA les 23 et 24 Décembre prochains, en y installant une ONG que nous ne connaissons pas et en y déroulant un programme d'activités diverses dont nous n'avons pas connaissance.

Nous, MAWBHE MOUSSIDAL, n'avons pas autorisé ce programme d'inauguration encore moins ce projet d'utilisation de cette maison commune du FOUTA à des fins non consensuelles », lit-on dans la déclaration signée du Calife Elhadj Mamadou Bano Bah.

Soulignant qu’ils sont les gardiens implicites de ce lieu, ces sages précisent que l’exploitation de la maison du foutah ne se fera donc que suite à un consensus de tous les sages, ainsi que des fils et des filles du FOUTA. « Nous n'avons donné aucun mandat à qui que ce soit pour cette inauguration », ont-ils tranché.

Selon nos informations, une médiation serait en cours. Mais celle-ci aurait peu de chance d’aboutir tellement que les positions des protagonistes sont tranchées. D’ailleurs les préparatifs de l’inauguration de la maison du foutah seraient très avancés. Cette activité devrait être couronné par l’intronisation d’Elhadj Ousmane Fatako. Une grande cérémonie serait prévue à cet effet au Palais du Peuple.

A suivre…

