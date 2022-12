Chienlit dans les sites aurifères de Gaoual : le Gouvernement décide de prendre les choses en main…

CONAKRY-Face aux tensions qui font légion dans les zones minières de Kousitel, une localité de la préfecture de Gaoual, le gouvernement a décidé de prendre les choses en main. Des mesures fortes viennent d’être annoncées alors que l’insécurité monte crescendo dans la zone. Au moins quatre orpailleurs sont morts le week-end dernier, les installations des services de sécurités ont été saccagées.

Cette décision fait suite à la vive tension survenue le dimanche dernier dans la zone aurifère de Kounsitel, après la mort de quatre personnes, dans un site clandestin d'exploitation minière.

Dans cette circonstance, les orpailleurs ont attaqué le campement des services de sécurité, accusés de favoriser l’exploitation clandestine de l’or. Par endroit, le campement militaire n'a pas échappé à la colère des manifestants, qui l'ont mis à sac.

«Le Chef du Gouvernement a évoqué le sujet de préoccupation relative à la sécurisation de nos sites d'exploitation minière. A cet effet, il a expliqué les évènements qui se sont produits le week-end dernier à Gaoual, ayant causé 4 morts. Pour le Premier ministre, il est urgent d'agir pour rétablir le calme et la sécurité dans la zone. Il a aussi déploré un problème de santé publique et une urgence environnementale en indiquant la présence de ressortissants étrangers qui rend encore la situation complexe dans les mines artisanales de Kounsitel et ailleurs », d'après le porte-parole du gouvernement.

Bernard Goumou a ainsi instruit les ministres en charge des Mines, de l'Administration du territoire, de la Sécurité, de la Santé, du Plan, de l'Environnement et des Postes et télécommunications de se mettre ensemble pour proposer des solutions idoines à la situation sécuritaire qui se pose autour de l'exploitation anarchique des champs d'or de Gaoual.

Dansa Camara DC

Pour Africaguinee.com