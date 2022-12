Télécoms : l'ARPT présente son bilan et dévoile ses perspectives...

CONAKRY- L'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) a présenté son Plan Stratégique triennal 2023-2025 ce vendredi 16 décembre 2022.

Ledit Plan qui servira désormais de boussole aux dirigeants de l’ARPT est basé sur quatre axes à savoir : la Gouvernance, la réglementation et la régulation, la protection des consommateurs et des administrés et l’innovation.

Outre les dirigeants de cet organe de régulation de l’Etat, la cérémonie a connu la présence de plusieurs invités dont des membres du Gouvernement et des responsables du cabinet du président de la République, a-t-on constaté sur place.

Cette rencontre a aussi été ponctuée par un point de presse animé par le Directeur Général de l’ARPT, Sékou Oumar Barry. Dans cet exercice, il a axé son intervention sur la présentation du bilan des actions menées par l’ARPT depuis un an, celles en cours et les perspectives.

De l’amelioration de la gestion institutionnelle

Sur ce volet, il a indiqué que la realisation d’un audit du systeme d’information (…) a permis de poser les bases d’un travail propice a l’elaboration du 1er plan strategique de developpement triennal (2023-2025). Une première depuis la creation de l’ARPT, a-t-il dit. A cela s’ajoute la mise en place d’un système de digitalisation complete de toutes les procedures. "Nous voulons faire de cet organe un levier important pour l’économie guinéenne", M. Sekou Oumar Barry.

Durant sa première année d’exercice, l’équipe dirigeante de l’ARPT a aussi travaillé sur l’encadrement de la tarification des services de telephonie mobile. Ce qui a permis de rendre gratuits les appels vers les centres d’appels des operateurs, de diminuer les tarifs des appels entre operateurs de 50% et de supprimer les 20GNF sur le trafic intra-reseaux ayant conduit a la reprise de bonus accordes aux consommateurs

Pour veiller a une bonne regulation et assurer ses missions de controle, l’ARPT a mené de nombreux audits et etudes. Infine, ces travaux ont permis à l’organe de se doter d’un ensemble d’outils, tels que la mise en place de 9 plateformes modules pour la supervision des trafics, des flux de transactions electroniques, de la certification des revenus et la lutte contre la fraude.

« L’ARPT a aussi realise d’autres projets comme l’amenagement d’un centre de supervision (NOC) moderne permettant aux equipes de monitorer en temps reel les indicateurs de performance des reseaux de telephonie mobile et FAI, ainsi que les statistiques liees aux trafics, et la mise en place d’un laboratoire d’homologation afin de verifier la conformite des equipements radioelectriques entrant en Guinee », a précisé M. Barry.

Ce Plan Stratégique triennal permettra à l'ARPT d'évoluer sur la base de nouvelles mesures pour aller plus loin en vue de relever les défis d’être un levier important dans le développement économique et social du pays.

« Nous sommes heureux de présenter ce plan qui est réaliste et atteignable (…). Aujourd’hui, c’est un grand jour pour nous parce que c’est un nouveau départ qui nous permet d’asseoir les bases concrètes, saines de développement », a indiqué le Directeur Général.

Perspectives…

La plupart des actions mises en œuvre par l’ARPT depuis 1 an se poursuivront, a annoncé Sékou Oumar Barry, précisant que d’autres pistes se dessinent pour 2023, en partenariat avec l’ensemble des acteurs.

« Aujourd’hui, la Republique de Guinee, sous la conduite eclairee du Conseil national du Rassemblement pour le Developpement (CNRD) est determinee a continuer de faire de l’ARPT un levier important de son developpement economique et durable sur la scene nationale et internationale. A l’horizon 2025, l’ARPT souhaite devenir la reference de gouvernance et de regulation collaborative », a-t-il annoncé.

Sayon Camara

Pour Africaguinee.com