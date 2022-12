Pose de la première pierre du Parc des Citoyens de Conakry : Emblème du partenariat entre Rio Tinto et le Gouvernement guinéen...

CONAKRY- Ce vendredi 16 décembre 2022, le premier ministre Dr Bernard Gomou a procédé au lancement des travaux du projet d’aménagement et de construction du Parc des Citoyens de Conakry.

Le géant minier Rio Tinto sera le principal partenaire de la Guinée pour développer cet ambitieux projet de parc urbain, situé à la Camayenne, non loin du port 8 novembre. La cérémonie de la pose de la première pierre a connu la présence de nombreux officiels.

Déclaré Projet d’Intérêt National par un décret pris par le Chef de l’Etat le 17 septembre 2022, le projet du Parc Urbain sera divisé en trois phases et s’étendra de la commune de Kaloum à celle de Dixinn. Une zone prioritaire a été identifiée et fera l’objet de la première tranche des travaux.

Ce parc urbain destiné à améliorer le cadre de vie des habitants de la capitale et à renforcer l’attractivité de la ville de Conakry comprendra des espaces verts, des infrastructures sportives et des espaces de loisir. Il permettra aux habitants de profiter du bord de mer et d’un environnement agréable où pratiquer de nombreuses activités sportives.

A l'occasion de la cérémonie de la pose de la première pierre pour le démarrage des travaux, le Directeur général de Rio Tinto Guinée, a déclaré qu’en implantant ses activités en Guinée, Rio Tinto a toujours eu à cœur de contribuer de manière positive au développement du pays. "Au-delà des retombées économiques liées à nos activités et dont peut bénéficier la Guinée, nous souhaitons aller plus loin, dans le cadre de notre politique responsabilité sociale et économique, en contribuant concrètement au bien-être des communautés locales. Le projet d’aménagement du Parc des Citoyens de Conakry bénéficiera à tous les habitants, en implantant au cœur la capitale le cadre sportif et de loisir dont elle a tant besoin. Nous sommes ravis et honorés de pouvoir participer à ce projet qui renforcera également l’attractivité de Conakry à l’international", a indiqué Géraud Moussarie.

Ce parc urbain de 13 hectares est contenu dans une superficie de 42 hectares déclarés projet d'intérêt national. L'aménagement du reste se fera graduellement par la contribution de Rio Tinto et d'autres partenaires du secteur privé. Dans son discours de circonstance, le premier ministre guinéen a expliqué que ce projet constitue un des axes importants dans la relation entre l'administration publique et le secteur privé.

"Ce modèle d'investissement économique dans nos infrastructures sociales de base, culturel et sportif est à encourager. Le chef de l'Etat tient à la santé de sa population, à son épanouissement et à la solidarité de la jeunesse. Ce lieu est un cadre idéal et propice pour le déroulement de ses activités. Au-delà des jeunes, ce projet est aussi important pour les personnes du 3ème âge qui ont du mal faire les exercices physiques dans la ville de Conakry. Je réaffirme toute notre gratitude à Rio Tinto", a lancé Dr Bernard Gomou.

Pour sa part, le Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, a annoncé que l'aménagement de ce site va contribuer à créer des emplois pour la jeunesse guinéenne.

"Ce parc urbain comprendra des zones de loisirs, de sports, des services variés à savoir : une zone de parc des citoyens appelée zone prioritaire, une zone de promenade, une zone culturelle, une zone sortie, une zone de détente, une zone de service et une zone de sécurité communément appelé base nautique. Cet aménagement favorisera la création de plusieurs emplois à la jeunesse guinéenne aussi bien pendant les travaux que pendant l'exploitation du parc", a laissé entendre Colonel Ibrahima Sory Bangoura avant de remercier Rio Tinto.

"Je salue la volonté de Rio Tinto d’accompagner le Gouvernement guinéen dans la réalisation de cet ambitieux projet. Que Roi Tinto trouve à travers mon département l'engagement du gouvernement guinéen pour mener à bien toutes étapes du projet", a ajouté le Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire.

Pour la Gouverneure de la ville de Conakry, ce Parc va également contribuer à aider les autorités à lutter contre le banditisme dans la zone.

"L'aménagement de ce site va résoudre de façon définitive les problèmes d'insécurité et d'insalubrité dans la zone. L’environnement sera protégé. En plus, cet aménagement va générer des emplois pour les jeunes et les femmes de la ville de Conakry", a martelé Général Mahawa Sylla.

En soutenant ce parc urbain, Rio Tinto démontre son ambition de permettre aux jeunes talents sportifs dont regorge la Guinée de développer leur potentiel grâce aux infrastructures qui seront réalisées sur le site, a indiqué le Directeur général des relations externes de Rio Tinto.

"Pour Rio Tinto, participer à la réalisation de cet édifice, c'est à la fois marquer notre engagement à accompagner la vision transformatrice des autorités de la transition mais également contribuer à la mise à disposition des espaces récréatifs aménagés pour la population de Conakry, en particulier sa jeunesse qui constitue le fer de lance du développement et de l'émergence de la Guinée", a expliqué Lawrence Dechambenoit.

Emblème de la collaboration fructueuse entre Rio Tinto et le Gouvernement guinéen, le Parc des Citoyens s’inscrit dans le cadre d’un partenariat public-privé plus vaste lié aux activités minières de la société. Notamment le développement du projet de minerai de fer de Simandou et ses infrastructures par la Compagnie du TransGuinéen.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : 00224 666 134 023