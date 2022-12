Grand Conakry : RUSAL/CBK sensibilise les riverains de la voie ferrée sur les risques et dangers des accidents ferroviaires

La Compagnie des Bauxites de Kindia (RUSAL/CBK) continue sa campagne de sensibilisation des populations qui habitent aux abords de la voie ferrée. La démarche vise à assurer la sécurité des citoyens le long des rails. En collaboration avec l'ONG l'Amical des jeunes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (AJSEA), cette campagne s’étendra du 15 décembre 2022 au 03 janvier 2023. La cérémonie de lancement a eu lieu dans la journée de ce jeudi, 15 décembre dans le Grand Conakry, a constaté le reporter de Guineematin.

Prenant la parole à l’occasion de la campagne de sensibilisation des populations riveraines des rails, N'Faly Kaba, directeur adjoint de la protection du travail, de l'écologie, de contrôle de qualité et du système de production à RUSAL/CBK, est revenu sur la vision et le bien-fondé de cette campagne.

« Aujourd'hui, RUSAL/CBK, en collaboration avec l'Association AJSEA, lance un programme de sensibilisation à grande échelle pour la population vivant et opérant à proximité immédiate de notre chemin de fer. Nous menons cette sensibilisation de façon régulière, plusieurs fois par an, depuis plusieurs décennies maintenant. Et nous considérons ce travail extrêmement important, car RUSAL/CBK, en tant qu'entreprise socialement responsable, donne la priorité à la sécurité des communications ferroviaires et à la sécurité personnelle des citoyens vivant le long de nos voies ferrées. En termes simples, connaître et respecter les règles élémentaires de comportement à proximité de la voie ferrée peut sauver des dizaines et des centaines de vies humaines. Il n'y a pas de priorité plus importante que la vie humaine. Par conséquent, la sécurité de chaque employé du chemin de fer, de chaque personne dans la zone de présence RUSAL/CBK est notre priorité absolue » a-t-il déclaré.

Poursuivant, N'Faly Kaba a rappelé que RUSAL/CBK mène régulièrement des activités de prévention des accidents et autres situations d'urgence sur les voies ferrées qui nous appartiennent à Conakry et dans d'autres régions du pays.

«Nos spécialistes réalisent un ensemble continu de travaux sur la restauration et la réparation des voies ferrées, des panneaux d'avertissement et des clôtures, la collecte des ordures, l'enlèvement de la végétation le long des voies, le nettoyage des ponceaux et la réparation des ponts avant de rappeler les efforts de RUSAL/CBK. En 2022, RUSAL/CBK a acheté et livré 6 nouvelles locomotives à la Guinée, sur lesquelles un système innovant de contrôle du matériel roulant a été introduit, dans lequel plusieurs locomotives sont couplées dans un train et les moteurs de traction sont contrôlés à partir d'un seul poste. Ce qui permet d'augmenter l'accélération maximale et de raccourcir la distance de freinage. De plus, le train de traction peut continuer à se déplacer même si une ou plusieurs machines tombent en panne, ce qui augmente considérablement la fiabilité globale et la sécurité du trafic” ajoute-t-il.

Toujours dans le cadre de la sécurisation de la voie ferrée, il a été constaté dans ces derniers temps des efforts louables entrepris par le gouvernement guinéen, des efforts saluer par N’Faly Kaba. “ On sait qu'il y a quelques jours, les autorités guinéennes ont lancé une campagne massive de démolition des ouvrages illégaux le long des voies ferrées sur l'axe Kagbelen-Pont 8 novembre (déguerpissement en vue le long de la voie ferrée, du pont du 8 novembre à Kagbelen). Nous saluons chaleureusement cette initiative des nouveaux dirigeants guinéens, et nous sommes convaincus que les mesures de sécurité les plus efficaces sont l'isolement complet des ouvrages d'art ferroviaires des personnes non autorisées : le retrait de tous les bâtiments et commerces de l’emprise de la zone ferroviaire de 25 m des deux côtés de la voie. Nous espérons que les efforts conjoints de RUSAL/CBK en collaboration avec nos partenaires AJSEA et LAGUIPRES, avec le soutien des dirigeants guinéens, aideront à réaliser la principale devise de notre campagne: zéro incident ferroviaire” a-t-il ajouté.

En plus de tout ce qui précède, afin de sécuriser davantage le trafic et de prévenir les accidents sur la voie ferrée, RUSAL/CBK a conclu un contrat spécial à long terme avec la Société guinéenne LAGUIPRES. Selon ce contrat, la prévention des accidents et la prévention des autres urgences relèvent de la responsabilité directe de LAGUIPRES.

Présent à la cérémonie Mamadouba Bangoura, le contrôleur à LAGUIPRESS s’est engagé en ces termes : « J'entame mon allocution par des remerciements mérités à l'Amical des Jeunes pour La Sauvegarde de l'Enfance et de l’Adolescence pour l'ensemble de leurs œuvres d'une part, et de l'autre pour les relations d'excellente collaboration qui les lie à LAGUIPRES. Nous restons très sensibles à l'ensemble des actions de l'Amical et rassurons par notre reconnaissance aux résultats enregistrés. Témoins des actions de cette ONG, LAGUIPRES s'engage à vous accompagner pour l'atteinte des objectifs qui nous satisfont tous. Aux populations riveraines de la voie, nous disons de rester attentives aux différents conseils à retenir de ces sensibilisations. Vous êtes les destinataires de ces sensibilisations et sachez en tirer bénéfice », », a-t-il déclaré.

Mouminy Diallo, président de l'ONG Amical des Jeunes pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence, a expliqué leur rôle sur le terrain. « Les messages que j'ai eu à véhiculer à l'endroit des riverains que j'ai rencontrés à la gare de Kagbelen, je leur ai expliqué les risques et les dangers liés à l'occupation anarchique de l'espace de la voie ferrée de RUSAL/CBK. C'est aussi de leur dire la distance qu'il faut laisser. Il faut laisser 25 mètres à gauche et 25 mètres à droite. Ça, c'est pour être à l'abri. Je leur ai aussi donné des conseils pour s'éloigner de la voie ferrée. Cette campagne va durer 20 jours. Elle a commencé aujourd'hui, elle continue jusqu'au trois (3) janvier 2023. Elle commence du km 0 jusqu'au km 60. Les animateurs que vous voyez sont prêts à venir faire du porte-à-porte dans les domiciles, faire des causeries avec les citoyens, sensibiliser l'ensemble des riverains le long de la voie ferrée de RUSAL/CBK. En plus de ça, je ne peux que remercier notre partenaire RUSAL/CBK de l'effort qu'ils fournissent dans le cadre de la sensibilisation sur la sécurité ferroviaire et l'effort qu'ils fournissent aussi dans le cadre de l'installation pour la sécurité des personnes en République de Guinée. Je remercie aussi les autorités de Kagbelen qui nous ont reçus et l'ensemble de la population de ce quartier d'avoir répondu massivement à notre appel », a dit Mouminy Diallo.

Les responsables du quartier Kagbelen et les citoyens ont adhéré à l'initiative de RUSAL/CBK. Aboubacar Camara, adjoint au chef du secteur 4, au quartier Sangoyah-rails plateau, a salué l’initiative qui vise à préserver la vie des citoyens. « C'est pour sensibiliser les populations. Mais ce n'est pas aujourd'hui seulement. Chaque jour, nous sommes là pour contrôler les rails. Puisqu’il y a trop de dégâts. C’est important pour la population. Nous sommes là pour sensibiliser les populations, de les conseiller d'éviter les rails, surtout le long de la voie ferrée. Chaque jour, on est là pour les conseils. Je salue l'initiative de RUSAL/CBK. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est de montrer à la population que ce n'est pas bon d'utiliser les rails pour des activités. Nous, nous sommes avec la Société RUSAL/CBK pour mener cette campagne de sensibilisation », a-t-il rassuré.