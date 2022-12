Du pétrole à Mali Yembéring? Les constats évocateurs de notre envoyé spécial à Ghahira

CONAKRY-Située à plus de 150 kilomètres de la préfecture de Mali, dans le nord de la Guinée, Ghahira est une bourgade très enclavée relevant de la commune rurale de Salambandé. Pour y arriver, il faut affronter des sentiers caillouteux. Un vrai parcours de combattant. La route est impraticable.

C’est dans cette localité qu’une découverte qui sort de l’ordinaire vient d’être faite par ses habitants. Un liquide qui se ressemble à du gasoil jaillit dans une maison habitée par un maître coranique, sa famille et ses disciples. Il faut tout d’abord lever tout équivoque. Le village n’a jamais été aménagé, ni connu la présence d’une station-service. Les populations vivent de l’agriculture et de l’élevage.

Votre quotidien en ligne Africaguinee.com a dépêché un envoyé spécial dans cette localité pour comprendre réellement ce qui se passe. Selon les constats de notre reporter, il n’y a pas d’ombre d’un doute : le liquide qui sort de cette maison dégage d’odeur du gasoil. Sur place, il a pu remarquer que l’endroit où sort le liquide des fissures. Elhadj Alghassimou Bah, le propriétaire du bâtiment explique.

« Nous avons vu ces traces petit à petit. Pendant la saison pluvieuse, lorsque certains voyaient ces traces, ils pensaient que c’est moi qui ai fait mon bain. Mes disciples nettoyaient fréquemment mais ça persiste. Hier vers le crépuscule, les jaillissements ont commencé. On a senti une odeur piquante ressemblant à du gasoil. Face à l’ampleur, on s’est dit qu’il faut alerter les autorités. On avait des doutes depuis que la maison a été construite, c’est hier qu’on a vraiment eu le cœur net », a expliqué ce maître coranique au micro d’Africaguinee.com.

Dans cette bourgade très enclavée, il n’y a pas que ce phénomène que les habitants n’arrivent pas à expliquer. Interrogés, certains ont expliqué sur place que certains puits du village ont été fermés en raison du changement de la saveur de l’eau. C’est même impossible de descendre dans ces trous. Dès qu’on descend en profondeur, c’est l’odeur du gaz qui envahit.

Autre phénomène mystérieux, ce sont les grondements dans les montagnes. Cette année, à Salambandé par exemple, les habitants ont constaté un fait mystérieux. Des tarissements de puits en pleine saison pluvieuses. En août dernier, on avait réalisé un reportage sur ce phénomène que vous pourriez relire en suivant le lien ci après : Psychose à Denghen : "On n’arrive plus à dormir depuis la reprise des grondements…", témoigne Aissatou Bah

Nous y reviendrons !

Alpha Ousmane Bah

Envoyé spécial d’Africaguinee.com à Ghahira