Conakry : l'UNICEF fait une remise de matériels informatiques au ministère du Budget

CONAKRY- L'UNICEF (Fonds des Nations-Unies pour l’Enfance) a procédé ce vendredi 16 décembre 2022, à la remise d’un important lot de matériels informatiques au ministère du Budget.

Cette remise s'inscrit dans le cadre de l'appui que l’UNICEF apporte aux efforts menés par le Gouvernement guinéen en faveur de l'investissement dans les secteurs sociaux, tels que -la santé, l'éducation, la nutrition, la protection sociale, l'eau, l'hygiène et l'assainissement-.

La cérémonie de remise de ces matériels informatiques qui a eu lieu dans les locaux du ministère du Budget favorisera la mise en œuvre de l’initiative du Comité technique du partenariat africain pour l'Enfance (PAE).

Cet appui matériel est constitué de 35 ordinateurs portables, 3 imprimantes et 3 vidéoprojecteurs. A travers ce geste, l'UNICEF matérialise sa vision d’œuvrer pour le renforcement de l'efficacité de l'administration économique et financière favorisant un système de gestion des finances publiques au service de la population.

« Je voudrais souligner que cette dotation résulte d’un travail efficace des membres des comités mettant ainsi à la disposition des autorités des outils de décision pour la mise en œuvre de l'initiative du Partenariat Africain pour l'Enfance et le passage au budget programme. La réalisation de ces deux réformes majeures est l'aboutissement d'un engagement de longue date que partagent la Guinée et l'UNICEF pour le respect des droits des enfants. La dynamisation de cette collaboration entre le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère du Budget et l'UNICEF constitue aussi une réponse aux préoccupations du Comité des droits de l'Enfant des Nations-Unies relatives aux dépenses publiques et aux droits de l'Enfant », a expliqué Henri Heikura, représentant par intérim de l'UNICEF en Guinée.

La mise en œuvre de l'initiative du Partenariat Africain pour l'Enfance en Guinée vise trois objectifs principaux. A savoir :

La mobilisation des ressources internes additionnelles pour financer les programmes nationaux aux bénéfices directes des enfants, (la vaccination et la lutte contre la malnutrition)

Le renforcement des capacités de l'administration fiscale pour accroître l'assiette fiscale et générer des ressources domestiques supplémentaires ;

Le développement d'un modèle de financement que le gouvernement guinéen pourra promouvoir au niveau des instances régionales et continentales.

Après avoir remercié l’UNICEF pour son geste, le ministre du Budget a assuré que ce matériel sera utilisé à bon escient.

« Sans être surpris par l’ardeur et l’intelligence que vous mettez dans l’approche consistant à trouver des solutions aux problèmes de l’enfance, nous ne pouvons que vous remercier. J’apprécie hautement le geste. Tous mes cadres prennent l’engagement avec moi, que ces équipements seront utilisés à bon escient pour atteindre les résultats pour lesquels nous les avons reçus. Nous nous y engageons fermement (…).

Votre organisation et les comités qui vous financent sont sensibles par rapport à l’utilisation des ressources que vous mettez à la disposition des services publics. Merci à l’UNICEF pour ces équipements dont on avait besoin. On vous promet que nous veillerons à ce que ces équipements servent à l’objectif pour lequel ils sont mobilisés. C’est-à-dire, aider la cause de l’enfance », a promis Dr Lanciné Condé.

Dansa Camara DC

Pour Africaguinee.com