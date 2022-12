Lancement réussi pour le programme d’accompagnement 100% Créative !

Plus de 150 personnalités des industries créatives ont assisté au lancement du nouveau programme d’accompagnement financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Enabel.

Ce mercredi 14 décembre, plus de 150 personnalités des industries créatives guinéennes se sont réunies aux Studios Kirah pour lancer officiellement le programme “100% Créative”. Ce dernier, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par l’Agence belge de développement (Enabel) vise à renforcer les capacités des entrepreneurs culturels de Guinée, à créer des entreprises et de l’emploi pour en faire de véritables leviers du développement économique.

Le programme qui été présenté s’inscrit dans le contexte plus large de l’engagement de l’Union européenne pour l’enterpreneuriat en Guinée. A date, les programmes d’accompagnement d’entrepreneurs mis en œuvre par Enabel et financés par l’Union Européenne et le Royaume de Belgique ont permis de soutenir plus de 3500 entreprises sur l’axe Conakry-Kindia-Mamou dont plus de 250 à fort potentiel qui bénéficient de parcours sur mesure. Rien que cette année 2022, ce sont plus de 7M€ qui ont été dépensés au bénéfice de celles et ceux qui entreprennent en Guinée.

Le soutien pour le développement des industries créatives, lui, s’est concrétisé en Guinée avec le financement à hauteur de 2.4 millions d’euros du Projet de “soutien à l’émergence de l’économie créative en Guinée”.

Au-delà des chiffres c’est l’ambition de développer des secteurs porteurs de croissance économique inclusive et durable qui anime les équipes impliquées, en partenariat avec les institutions guinéennes, des acteurs de l’écosystème entrepreneurial et une multitude de partenaires internationaux.

Pendant toute l’année 2023, le programme “100% Créative”, qui fait partie de ce plus vaste projet, accompagnera une centaine de porteurs de projets et d’entrepreneurs culturels sur l’axe Conakry-Kindia-Mamou dans les filières mode, design, audiovisuel et digital. Ils seront accompagnés par des experts reconnus, nationaux et internationaux, à chaque étape de leurs projets, et bénéficieront d’un soutien personnalisé.

100% Créative est le fruit d’un partenariat inédit en Guinée : c’est la première fois que le Réseau des Structures d’Accompagnement à l’Entrepreneuriat participe de manière commune à la mise en œuvre d’un programme d’accompagnement. C’est une fierté pour l’ensemble des partenaires qui, depuis 2019, conjuguent leurs efforts pour la structuration progressive de l'écosystème. Voir aujourd’hui 9 des 12 structures en capacité de s’associer pour porter un projet d’envergure et offrir l’expertise pointue dont les entrepreneurs ICC ont besoin est une grande satisfaction.

Le projet sera ainsi piloté conjointement par le RESAE et et le consortium constitué de pali pali (Belgique) et LAFAAAC (France), et mis en oeuvre sur le plan national par ses membres : Les studios Kirah, TOogueda, Saboutech, Ose Ton Emploi, Jatropha, EBooster, Dream For Africa, Giganstesq Connexion et Africa Digitale Academie.

La présentation s’est déroulée dans une ambiance festive, en présence des représentants du Ministère du Commerce, de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, du Ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, de l’Union Européenne et d’Enabel, ainsi que des structures qui accompaneront les projets (pali pali, LAFAAAC, et le Réseau des Structures d’Accompagnement à l’Entrepreneuriat - RESAE).

A l’issue de la journée, et d’un concert du Groupe One Time, l’appel à candidatures a été officiellement lancé. Il est ouvert à tous les porteurs de projet jusqu’au 6 janvier, et accessible par un formulaire disponible sur le site Guinée Créative et sur les réseaux sociaux.

Les entrepreneurs sélectionnés pourront profiter de l’accompagnement d’experts nationaux et internationaux pendant une durée de six mois, que votre projet soit au stade de l’idée ou qu’il ait besoin d’être accéléré. Suivez ce lien pour candidater : https://forms.gle/PsVerVfd47wELArq6.