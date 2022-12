Gouvernement : Mamadi Doumbouya fixe les attributions du ministère de l'enseignement technique

CONAKRY-Le président de la Transition a fixé ce mercredi 14 décembre 2022, les attributions et l’organisation du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi.

Selon le décret du colonel Mamadi Doumbouya, lu à la télévision nationale dans la soirée, le département dirigé par Alpha Bacar Barry est chargé de l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi et d'en assurer le suivi.

A ce titre, il est particulièrement chargé :

D'élaborer les textes législatifs et réglementaires relatifs à l'enseignement technique, à la formation professionnelle, à l'emploi et de veiller à leur application,

De fixer les orientations de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, `

D'élaborer les stratégies, plans, programmes et projets relatifs à l'enseignement technique, à la formation professionnelle, à l'emploi et à l'entrepreneuriat,

D'organiser des enquêtes sur l'emploi et sur l'insertion professionnelle,

De veiller à l'adéquation formation et emploi dans les institutions d'enseignement technique et de formation professionnelle,

De définir les critères et des normes de création et d'ouverture des établissements privés de formation technique et professionnelle et de veiller à leur application,

De promouvoir les initiatives privées concourant à la création d'emplois, de coordonner et de réguler les services publics d'emplois,

De promouvoir et de contrôler les initiatives privées dans les domaines de l'enseignement technique et professionnel,

D'assurer l'organisation des examens et concours des établissements d'enseignement technique et professionnel public et privé ainsi que de la certification des formations offertes par le secteur informel,

De promouvoir les échanges à caractère scientifique et ou technique entre les établissements dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle,

D'encourager et renforcer les programmes genre et équité au niveau de tous les cycles d'enseignement technique et professionnel ainsi qu'au sein du département, de fixer les orientations de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi,

De promouvoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans le domaine de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, de mettre en place des mécanismes d'appui à l'insertion socio-professionnelle des diplômés,

De mettre à jour la carte scolaire de l'enseignement technique et de la formation professionnelle,

De développer l'enseignement technique secondaire,

De participer aux négociations relatives aux conventions et traités régionaux et internationaux en matière d'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi,

De participer aux rencontres nationales, sous régionales et internationales traitant des questions relatives aux domaines de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi,

De prendre en compte la dimension environnementale dans les programmes et projets du Ministère.

Chapitre 2 : Organisation

Le cabinet du Ministre comprend : un chef de cabinet, un conseiller principal, un conseiller juridique, un conseiller chargé des questions d'enseignement technique et de la formation professionnelle, un conseiller chargé de la digitalisation, de l'emploi et de l'entreprenariat, un conseiller chargé des missions, un attaché de cabinet.

Les Directions Nationales sont : la Direction Nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle publique, la Direction Nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle privée, la Direction Nationale de la formation et de perfectionnement des personnels enseignants, la Direction Nationale de l'apprentissage et des formations professionnelles post-primaires et post-secondaires, la Direction Nationale du numérique de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la Direction Nationale de l'Emploi de l'entrepreneuriat.

Les services rattachés sont : le Service National des Examens, Concours Scolaires et passerelles, le Service National des infrastructures, équipements et maintenance, le Service Coopération et échanges pédagogiques, le Service développement des programmes et de la coordination pédagogique, le Centre de formation professionnelle, le Centre de formation touristique et hospitalière, le complexe sectoriel PTP et hôtellerie de Nongo, les Écoles Nationales d'Agriculture et de l'Élevage, l'École Nationale des Arts et Métiers, les Écoles Régionales des Arts et Métiers, l'École Nationale des Postes et Télécommunications, l'École Nationale de Secrétariat d'Administration et de Commerce, les Écoles Nationales de santé, l'École Nationale d'éducation physique et sportive, l'École Nationale des agents techniques des eaux et forêts, les Écoles de soins et santé communautaire, les Centres d'apprentissage de formation professionnelle post-primaire et secondaire, le Centre d'éducation technologique et artisanale, les Écoles Normales d'Instituteurs, le Centre d'éducation à l'environnement pour le développement, l'Observatoire National des métiers et des emplois, le Centre de perfectionnement à la technique automobile et mécanique.

Les organismes publics autonomes sont : l'École Normale des professeurs d'enseignement technique et de formation professionnelle, le Centre National de perfectionnement à la gestion, l'Office Nationale de formation et de perfectionnement professionnelle, l'Agence guinéenne pour la Promotion de l'emploi et de l'entreprenariat.

Les Services déconcentrés sont : Les inspections régionales de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, les Directions préfectorales de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, les Directions Communales de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi de la ville de Conakry.

Les organes consultatifs sont : le Conseil supérieur de l'emploi et de l'entreprenariat, le Conseil de discipline.

Oumar Bady Diallo

