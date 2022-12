Freetown Terminal, filiale de Bolloré Ports, obtient la labellisation de Green Terminal

Le 28 novembre 2022, Freetown Terminal, filiale de Bolloré Ports et opérateur du terminal à conteneurs du Quai Elizabeth II de Freetown, a obtenu le label Green Terminal. L’attribution de ce label intervient après l’audit mené par Bureau Veritas sur ses installations et confirme les bons résultats de l’entreprise en matière de gestion durable de ses activités. Il s’agit de la neuvième concession de Bolloré Ports à recevoir cette labellisation.

Engagée dans une démarche de transition écologique depuis plusieurs années, Freetown Terminal a déployé au sein de son emprise portuaire un plan d’actions visant à réduire son impact environnemental qui a permis une baisse de l’ordre de 30 % entre janvier 2019 et septembre 2022.

Parmi les mesures prises pour limiter son impact environnemental figurent notamment l’acquisition d’équipements électriques (portiques de quai et tracteurs), l’installation d’un système d’éclairage 100 % LED, l’utilisation de solutions à énergies renouvelables comme des lampadaires et chauffe-eau solaires et l’introduction de solutions digitalisées pour réduire les flux sur le terminal.

En matière de RSE, l’entreprise a également installé des fontaines à eau sur son site qui ont entraîné la suppression de 14 200 bouteilles en plastique par an. En 2019, elle a également initié une opération de reboisement le long du mur du terminal sur une surface totale de 1 200 m². À noter enfin que des actions de sensibilisation sont menées régulièrement auprès des employés pour mieux maîtriser leur consommation d’eau et d’énergie au sein du terminal.

« En tant qu’opérateur portuaire, nous avons pleinement conscience de notre rôle à jouer pour réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités de transport et de logistique. La mise en application du processus de labellisation Green Terminal nous a permis de mesurer nos performances environnementales et de disposer d’un cadre de référence pour améliorer nos résultats sur la durée. Nous allons donc poursuivre nos efforts et viser un meilleur score l’année prochaine. », explique Bertrand KERGUELEN, Directeur Pays de Bolloré Transport & Logistics Sierra Leone.

Le label « Green Terminal » lancé en juin 2021 par Bolloré Ports, en partenariat avec Bureau Veritas, vise à contribuer à la réduction de l’empreinte carbone de ses activités à partir d’une méthodologie couvrant l’ensemble des préoccupations environnementales. Depuis son lancement, neuf concessions ont été labellisées : Meridian Port Services (MPS), Bénin Terminal, Abidjan Terminal, Dakar Terminal, Kribi Conteneurs Terminal (KCT), Conakry Terminal, Owendo Container Terminal (OCT), le Terminal Roulier d’Abidjan (TERRA) et Freetown Terminal.

À propos de Freetown Terminal

Le terminal de Freetown, d’une capacité de 380 000 EVP, est le principal terminal à conteneurs de la Sierra Leone, porte d'entrée la plus importante pour les échanges et le commerce dans le pays. Bolloré Ports, qui emploie plusieurs centaines de personnes sur le terminal à conteneurs, a entrepris récemment une série de travaux et d'aménagements dont l’intégration d’équipements de manutention modernes, adaptés et respectueux de l’environnement. L’objectif de Bolloré Ports est de porter à très court terme la productivité de ces infrastructures portuaires en Sierra Leone au niveau des meilleurs ports du continent africain. www.freetownterminal.com

À propos de Bolloré Ports

Bolloré Ports est un acteur global de l’activité portuaire opérant 21 concessions dans le monde dont 16 sur le continent africain. Premier opérateur d'infrastructures portuaires en Afrique, Bolloré Ports continue à se développer et à investir en Afrique mais aussi en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique. Son savoir-faire s’articule autour de trois principaux domaines d'expertise : la gestion de concessions portuaires, la manutention portuaire et la consignation maritime. www.bollore-ports.com

Contacts presse

Cindy PATAN, Responsable Relations Médias – Bolloré Transport & Logistics T +33 1 46 96 49 75 / +33 7 72 40 49 75 – cindy.patan@bollore.com

Gassimu FOFANA, Responsable Communication – Bolloré Transport & Logistics Sierra Leone T + 232 795 003 75 – gassimu.fofana@bollore.com