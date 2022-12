Dialogue, pièces d’état civil : Doumbouya chez Mory Condé pour s’assurer de la bonne marche du processus…

CONAKRY-Face aux difficultés rencontrées ces derniers temps par les citoyens dans l’obtention des pièces d’état civil digitalisées, le président de la transition Mamadi Doumbouya s’est rendu, mercredi 14 décembre 2022, au ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation.

Objectif, s’en querir premièrement des réalités de fonctionnement de ce département stratégique, ensuite s’assurer de la bonne marche du dialogue et du processus de délivrance des documents d’état civil.

Selon Mory Condé, le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, le président de la transition était aussi venu s’assurer que le processus de dialogue en cours, conduit par la Primature et le ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation, se déroule sans aucune interférence.

Ce n’est pas tout. Depuis quelques temps, les citoyens éprouvent des difficultés pour obtenir des documents d’état civil. Le chef de l’Etat, a aussi voulu lors de sa visite s’assurer que les instructions données en rapport avec la fourniture des pièces d’état civile, notamment l’extrait de naissance biométrique mais aussi la carte d’identité, sont exécutées.

A suivre…

