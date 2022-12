Conakry : Des précisions sur la rénovation de la Maison Centrale...

CONAKRY-Nous venons d’en savoir sur le programme de rénovation et d’extension de la maison centrale de Conakry, construite au temps colonial pour une population carcérale de 300 détenus mais qui accueille de nos jours plus de 1000.

Le ministre de la justice garde des sceaux annonce qu’un nouvel immeuble R+2 sera construit à l’intérieur de la prison. Les détenus seront transférés dans ce bâtiment qui sortira de terre.

« Il y a eu une étude qui a été réalisée en vue de projeter ce que nous allons faire comme projet de rénovation. Il s'est avéré de cette étude que cela ne causera pas assez des problèmes dans la mesure où on ne peut pas faire les travaux à tout bout de champ. Il y a déjà une planification qui est déjà faite. Il y aura un immeuble R+2 qui va être construit sur un terrain vide pour faire déménager les détenus.

Donc, ce qui veut dire on ne touchera pas l'espace déjà occupé par les détenus puisqu'il y a un autre espace vide. C’est sur cet espace vide que nous allons construire l'immeuble R+2. Au fur et à mesure qu'on va les transférer dans ce nouveau bâtiment, on procédera à la rénovation des compartiments restant jusqu'à la finition de tous les travaux », a annoncé le garde des sceaux.

Le Gouvernement veut aller vite. Un premier montant pour démarrage des travaux est déjà payé. Le délai d'exécution des travaux va être trois mois.

« Il faut aller vite. L’effectif de la population carcérale à la Maison Centrale, a vraiment dépassé le minimum qu'on accepter. Je le dis sans ambages », a avoué Charles Alphonse Wright.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com