Affaire mandat d'arrêt : "Alpha Condé est sorti avec l'accord du CNRD...", précise le RPG arc-en-ciel

CONAKRY- Le RPG arc-en-ciel vient de répondre au Ministre de la justice qui a annoncé en début de semaine qu'un mandat d'arrêt sera émis contre l'ancien président Alpha Condé. Au micro d'Africaguinee.com, Saloum Cissé, le Secrétaire Général du parti dit n'avoir pas compris l'intention de Alphonse Charles Wright qui émet un mandat d'arrêt contre quelqu'un qui est sorti officiellement avec l'accord du gouvernement pour se soigner.

"On fait un mandat d'arrêt contre quelqu'un qui a fui. Mais, Alpha Condé est sorti officiellement, il n'a pas fui. Alors comment on peut faire un mandat contre lui ? Même juridiquement cela ne s'explique pas. Au contraire il est sorti officiellement pour aller se soigner dans les normes avec le consentement du Gouvernement. Si le CNRD ne lui avait pas donné le feu vert, il n'allait pas sortir. La sortie du ministre m'étonne mais toutes les façons, on est là, on attend de voir comment les choses vont évoluer", a réagi Saloum Cissé.

Dans un ton ferme, le secrétaire général du RPG arc-en-ciel rappelle que Alpha Condé n'a pas peur du pouvoir militaire et qu'il n'est pas cet homme qui peut fuir la Guinée.

"Personnellement depuis qu'il est parti je n'ai pas pu communiquer avec lui. C'est à travers la presse que nous avons de ses nouvelles. Mais ce que je vais dire, tout le monde connaît que Alpha est un patriote. Il n'a pas eu peur du pouvoir militaire même au temps de Lansana Conté. Ce n'est pas maintenant qu'il peut avoir peur.

Il n'y a pas d'épreuves que le RPG n'a pas subi ici aux yeux de tous les guinéens. De toutes les façons, lorsque les circonstances vont lui permettre d'être en Guinée, il sera en Guinée. Là je suis sûr de ça. Mais ce qui est prioritaire chez un homme, c'est la santé parce que pour parler de jugement, il faut être physiquement présent.

A mon avis, ce qui est important pour le moment, c'est son état de santé. Le reste on va voir après", a ajouté Saloum Cissé.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : 00224 666 134 023