Trêve de la réconciliation : Dadis prêt à "croiser le fer" avec Sékouba Konaté…

CONAKRY-En décembre 2021, après une décennie de brouilles teintées de d’attaques par médias interposés, le capitaine Moussa Dadis Camara et le Général Sékouba Konaté avaient scellé un pacte de la réconciliation, sous les regards indiscrets de l’actuel président de la Transition, le colonel Mamadi Doumouya. Poignées de mains, accolades…tout avait été minutieusement préparé par l’actuel dirigeant guinéen, pour permettre aux deux vieux compagnons d’enterrer la hache de guerre. C’était un moment historique. Les deux anciens chefs d’Etat MM. Camara et Konaté, rentraient tous d’un exil de plus de dix ans.

Un an après cette réconciliation au forceps, beaucoup d’eau a coulé sous le pont. Le colonel Mamadi Doumbouya, arrivé au Pouvoir un matin du 05 septembre 2021, après avoir délogé Alpha Condé, a placé la lutte contre l’impunité parmi ses priorités. Le programme s’inscrit dans le cadre de la refondation de l’Etat. Le but est d’exorciser le mal guinéen, dire l’indicible, faire jaillir la vérité sur des crimes les plus abominables ayant jalonnés l’histoire politique récente de la Guinée. C’est dans ce cadre qu’il a décidé d’ouvrir le procès sur le massacre du 28 septembre 2009, des crimes d’une ampleur inédite dont les conséquences continuent de hanter le pays. C’était une gageure. Mais il l’a fait.

Depuis deux mois et demi, les guinéens suivent le feuilleton judiciaire avec intérêt et passion particulière. Depuis le 12 décembre 2022, une figure importante au procès comparaît à la barre du tribunal criminel de Dixinn. Le capitaine Moussa Dadis Camara, président à l’époque de la commission des exactions au grand stade de Conakry. C’est l’un des moments les plus attendus dans ces audiences criminelles. A la barre, l’ex homme fort a pris tout son temps pour (comme on le dit) vider son sac.

C’est un homme qui en avait visiblement gros dans le cœur qui a comparu. Peut-être qu’il n’a pas dit tout, mais une chose est certaine, Moussa Dadis Camara a profité de cette tribune pour « régler ses comptes », mettant ainsi au pacte de "non agression" qu'il avait scellé il y a juste un an avec El Tigre.

Sa cible principale a été sans nul doute, le Général Sékouba Konaté, ancien numéro 3 du CNDD (conseil national pour la démocratie et le développement) qui lui succéda à la tête du pays. Le natif de Koulé n’est pas passé par le dos de cuillère, exhumant quelquefois des secrets très profonds. Moussa Dadis Camara veut voir son ancien complice à la barre pour croiser le fer avec lui. Il ne le cache pas. Le capitaine veut monter sur le ring avec le Général. Il l’a dit ouvertement.

« Lorsque le ministre de la défense, le Général Sékouba Konaté sera là, il pourra dire au tribunal comment il a fait le recrutement. Ce n'est pas un président qui fait un recrutement dans l’armée. S'il est question de faire un recrutement, le ministre de la défense fait la proposition au président qui a la latitude d’accepter ou non.

Un avocat de la partie civile a parlé de 9 mille recrues dans une seule région. C'est le Général Sékouba Konaté qui aurait parlé comme ça dans les réseaux sociaux mais ce n'est pas les réseaux sociaux qui font le jugement, qu'il vienne, qu'on fasse confrontation entre Général et Capitaine de l'armée que je suis.

Alors si le Général Sékouba Konaté a procédé au recrutement de Kaléyah, qu'il vienne devant votre auguste barre pour dire comment il a fait. C'est dans cette salle j'ai entendu parler de deux centres à Kaléyah. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé à Kaléyah, faites venir le Général Sékouba Konaté, il n'est pas au-dessus de la loi, nous allons nous confronter ici parce que nous deux avions géré cette nation.

Ce qui va être intéressant c'est quand mon compagnon d'arme le Général Sékouba Konaté va être là. Il va donner des explications », a martelé l’accusé. Reste à savoir si ce « combat de titans » aura lieu à la barre du tribunal criminel de Dixinn.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

