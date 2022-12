Retour des civils au Pouvoir : 400 milliards Gnf affectés à la préparation des élections…

CONAKRY-Au cours de la déclaration de la politique générale de son gouvernement, ce mercredi 14 décembre 2022, en face des conseillers nationaux, le Premier ministre a mis l'accent sur le chronogramme de la transition en cours.

A cet effet, Dr Bernard Goumou a évoqué l'investissement de son équipe et le CNRD à faire face particulièrement au recensement général de la population, élément essentiel de cette période.

«97 milliards Gnf, seront affectés au recensement général de la population, et 400 milliards Gnf à la préparation des élections. Exceptionnellement, 130 milliards seront affectés à l'assainissement et 1.200 milliards GNF aux services déconcentrés », a laissé entendre Dr Bernard Goumou.

En Guinée, le déficit budgétaire va s'établir autour de 4% du PIB pour les deux (2) prochaines années, a indiqué le PM Goumou. Ceci permettra de dégager un espace budgétaire en vue du financement soutenable des politiques sociales et infrastructurelles, dira-t-il.

Cependant, ledit déficit sera financé par les emprunts à taux concessionnels, afin de contenir l'endettement public à un niveau soutenable pour l'Etat et pour l'économie, en vue de préserver des taux d'intérêt faibles pour les investissements privés.

«L'apurement de la dette intérieure sera favorisé par la politique de relance de notre économie et le renforcement de l'employabilité à travers l'activité et les emplois créés par nos entreprises (...)», poursuit Dr Goumou.

Le chef du gouvernement de la transition soutient en face des conseillers également que la qualité et le niveau des dépenses des secteurs de la santé et de l'éducation seront améliorés et devraient atteindre à moyen terme respectivement 135% et 15% du total des dépenses budgétaires, conformément aux engagements internationaux pris par la Guinée.

Il Faut signaler que l'exercice de la déclaration de la politique générale du Premier ministre, a pour objectif de permettre aux conseillers nationaux d'avoir une visibilité claire sur les différentes actions phares programmées par le gouvernement dans les secteurs stratégiques et prioritaires, en vue de répondre aux besoins du peuple de Guinée.

Au CNT notamment, le passage du PM intervient au moment où le Programme de Référence Intérimaire (PRI) de la transition 2022-2025, qu'il a tant évoquée au cours de son exposé, est en étude dans les différentes commissions permanentes du CNT. Un document stratégique qui expose les grandes orientations du gouvernement durant cette période transitoire.

A suivre...

Dansa Camara DC

Pour Africaguinee.com