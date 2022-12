"Paiement frais de transport", la nouvelle offre innovante lancée par Orange Finances Mobiles Guinée

CONAKRY- Orange Finances Mobiles Guinée (OFMG), une filiale de la société de téléphonie mobile Orange Guinée a lancé ce Mercredi 14 décembre 2022, une nouvelle offre de paiement marchand destinée au Taxi moto et tricycle (bonbona), via Orange Money. La cérémonie de lancement a eu lieu à Kipé Centre émetteur, dans la commune de Ratoma.

Cette offre est une nouvelle solution innovante qui va révolutionner le paiement des frais de transport dans le transport en commun. Abdoul Karim Bangoura le directeur général de Orange explique les avantages de cette offre.

"Orange Finances Mobiles Guinée est aujourd'hui un acteur majeur de l'inclusion financière et de la digitalisation en Guinée. Avec son produit phare Orange Money, elle ambitionne de digitaliser le paiement dans le but de réduire la circulation de cash en Guinée. C'est dans cette optique qu'elle met sur le marché un service innovant de Paiement Marchand adapté au segment commerçants et artisans informels.

Cette solution permettra à tous les clients Orange Money de payer auprès d'un commerçant et dans les transports en commun leurs courses. Le développement du paiement via mobile est aussi une priorité de la Banque Centrale de la République de Guinée", a déclaré Abdoul Karim Bangoura, le directeur général Orange Finances Mobiles Guinée (OFMG).

Les marchands, les conducteurs de taxis motos, les tricycles et voitures disposeront d'un badge portant un code QR pour le paiement via l'application Orange Money et d'un code marchand.

Pour ceux qui veulent utiliser le code USSD, il suffit de composer *144*6#. Le marchand aura la possibilité de récupérer son argent sans frais au niveau des agences Orange et des kiosques agréées. Pour ce lancement, OFM Guinée offre 25% de bonus aux utilisateurs de cette solution et 5% aux marchands.

Avec cette solution innovante, ses utilisateurs peuvent profiter donc des célébrations de la fin d'année pour faire leurs achats et courses via Paiement Marchand d'Orange Money. Avec ce service d’Orange Money, ils n’ont plus besoin de cash.

Abdoul Goudoussi Diallo, porte-parole des conducteurs de taxi moto a salué cette initiative. "Franchement, c'est une bonne solution digitale que vient de lancer la société Orange Guinée. Avec le paiement marchand, on a plus besoin de cash, en plus c’est sécurisé", s’est-il réjoui.

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com