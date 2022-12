Mamou : Des coupeurs de route tuent un nourrisson lors d'un braquage…

MAMOU- C’est désormais un euphémisme de dire que l’insécurité bat son plein dans les différents axes routiers de la Guinée. Il ne se passe pas trois jours sans que l’on ne signale un braquage routier. Les pauvres voyageurs sont exposés à toutes sortes de danger : accidents souvent meurtriers, braquages armés…l’insécurité routière prend une ampleur inquiétante.

Dans la nuit du lundi à mardi 13 décembre 2022, des coupeurs de route ont tué un nourrisson dans une attaque à main armée. L’attaque a eu lieu à Dindo, une localité située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Mamou, sur la nationale Mamou-Dabola.

Le véhicule en provenance de Kalinko (Dabola), se rendait à Conakry quand il a été stoppé par des bandits qui razzient sur les routes. Les assaillants ont ouvert le feu sur le véhicule remplis de passagers. Plusieurs d’entre eux ont été blessés par balle dont un bébé de trois mois qui a finalement succombé à ses blessures à l'hôpital régional de Mamou.

D'autres blessés ont été évacués sur Conakry. Les coupeurs de route ont dépouillé les passagers de tout : argent, téléphones, objets de valeur. Interrogé par Africaguinee.com, une des victimes de cette attaque explique. Son récit est pathétique.

« Le crépuscule nous a trouvé à Dabola. On a continué notre chemin. Arrivé à Dindo, des motards ont surgi derrière nous pour nous intimer de s'arrêter. Ils proféraient des injures. Quand le chauffeur s'est arrêté, ils ont tiré. Les balles ont atteint un bébé au niveau de son ventre et à ses cuisses. Ils ont tiré sur une autre femme aussi. De là, on avait eu peur… Ils ont fouillé les sacs et ont tout pris : argent, téléphone et tout. Ils ont demandé à ce qu'on envoie l'or. Le chauffeur a dit qu'il n'a pas de l'or. Ils ont voulu insister, mais un d'entre eux a dit de laisser. Ils étaient tous lourdement armés…

Après avoir fini de nous dépouiller, ils ont disparu dans la nature. On a cherché des véhicules pour nous envoyer à l'hôpital régional de Mamou. En cours de route, on a trouvé des gendarmes au barrage. On les a informés et ils ont pris un pickup pour aller vers là-bas. L’attaque a eu lieu entre 00h-1h. Le bébé souffrait beaucoup. Arrivé à l’hôpital, les médecins ont fait de leur mieux pour tenter de le sauver, malheureusement il a succombé à ses blessures. Une autre femme blessée a été évacuée sur Conakry », a indiqué ce témoin.

La maman du bébé inconsolable était très inquiète pour son fils. Les services de sécurité ont ouvert une enquête sur le dossier.

Habib Samakè

Correspondant régional

D’Africaguinee.com à Mamou