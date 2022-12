Guinée : Qui a autorisé le fichage du passeport de Djanii Alfa ?

Depuis juillet 2022, voyager sur l’espace CEDEAO est devenu risqué pour l’artiste rappeur et activiste, Djanii Alpha. Pour cause, son passeport a été fiché. Le rappeur est désormais dans le collimateur de l'Interpol au niveau de la sous-région. Un de ses proches a confié à Africaguinee.com que les autorités de guinéennes seraient derrière les ennuis de l’artiste.

Alpha Midiaou BAH, de son nom à l’état civil, interrogé lundi 12 décembre par Africaguinee.com a laissé entendre que cette décision qui lui cause des ennuis n’est que le fruit de l’abus de pouvoir des autorités de la transition. Une décision, regrettable, selon lui.

« Si je dois juridiquement répondre à cette question, je dirais que c’est de l’abus de pouvoir. C’est dommage pour le pays mais il y a des gens qui s’amusent à tordre la loi à leur guise. Non pas parce qu’ils en ont le droit mais parce qu’ils en ont le pouvoir. Et ça, c’est tristement inquiétant car si nous sommes aujourd’hui dans une transition, ce que d’autres avant eux, avaient fait la même chose et nous savons tous où ça a conduit ».

Mais qui est derrière cette décision de fichage du passeport de Djanii Alfa ? Pour l’heure, difficile de donner de nom car, selon une source judiciaire contactée par un de nos journalistes, le parquet général de la Cour d’Appel ne serait pas derrière cette mesure.

« A ce jour, on n’a pas été saisi. Que ce soit lui, (le ministre) ou un de ses conseillers, on n’a pas été saisi. C’est des choses qu’on a vu sur les réseaux sociaux. A ma connaissance on n’a pas été saisi par rapport à ce dossier » nous a confié une source proche de cette haute juridiction.

Pour l’heure, nous n’avons pas pu avoir la réaction du ministre de la justice, Alphonse Charles Wright par rapport à cette actualité.

A suivre...

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

