Gestion de l’aéroport international Ahmed Sekou Touré : L'Etat guinéen signe un contrat d’assistance technique avec le groupe EGIS...

CONAKRY- L’Etat guinéen est désormais actionnaire à 100% au sein de la SOGEAC (Société de gestion et d’exploitation de l’aéroport de Conakry). Suite à cette acquisition des parts de la Sogeac, le Ministre guinéen des Transports, Félix Lamah a signé un contrat d’assistance technique avec le groupe EGIS, ce mercredi 14 décembre 2022. La cérémonie de signature s’est déroulée dans les locaux du département des Transports en présence des dirigeants de la société EGIS ainsi que de la SOGEAC, a-t-on constaté sur place.

Pour mieux assurer sa transition, la SOGEAC travaille pour se doter d’une assistance technique et non des moindres. C’est pourquoi les responsables de la Société de gestion de l'aéroport de Conakry (SOGEAC) ont choisi le Group EGIS pour assurer l'assistance technique pendant une période de six (6) mois.

En effet, le groupe EGIS accompagne des projets d'aéroports aux quatre coins du monde. Il est présent dans 17 pays dont 5 en Afrique. Ce groupe va aider à réaliser les objectifs techniques, opérationnels et écologiques, ambitieux de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry.

Dans le domaine de l’exploitation, le groupe EGIS va mettre à la disposition de la Guinée des cadres expérimentés et qui ont une forte connaissance de l’environnement.

Après la signature de ce contrat, le Ministre des transports a expliqué ce qui a motivé l'Etat guinéen à se tourner vers EGIS dans la gestion technique de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry.

"Nous avons signé récemment un contrat de cession avec ADP et Africa fifty. Désormais, l'Etat guinéen est actionnaire à 100% dans la SOGEAC. Hier, également nous avons pu signer un autre contrat de cession où l'Etat guinéen devient à 100% actionnaire à la SOGEAC. Depuis 37 ans environ, nous travaillons avec ADP et les autres partenaires spécifiquement en appui sur un contrat d'assistance technique de notre aéroport international. Nous les remercions de passage pour cette collaboration et ce partenariat. Maintenant il faut regarder vers l'avenir. Donc, c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, nous signons ce contrat d'assistance technique sur une période de six (6) mois avec EGIS qui va nous accompagner techniquement pour que nous puissions assurer cette transition", a expliqué Félix Lamah

Attentes…

"Je n'ai aucun doute sur la capacité d’EGIS de nous permettre d'atteindre nos objectifs dans le cadre de ce contrat. Nous souhaitons que cela puisse permettre à l'ensemble de nos équipes qui travailleront avec EGIS de remonter en compétence", a souhaité le Ministre des transports.

Le Directeur général de la Société de gestion de l'aéroport de Conakry (SOGEAC) est revenu sur les objectifs de ce contrat.

"La signature d'hier (mardi 13 décembre 2022) qui a permis à l'Etat guinéen de reprendre à 100% les actions de la SOGEAC nous amenait aussi éventuellement à nous doter d'assistance technique transitoire. L'objectif de l'Etat n'est pas de gérer l'aéroport, d'avoir la gestion publique des choses, nous allons avoir une assistance technique dans le temps qui nous permettra d'ouvrir le capital à un moment donné à des investisseurs qui nous aideront à développer l'aéroport.

Le président de la transition en fait aujourd'hui une priorité nationale. Donc, je pense que EGIS est un partenariat qui peut nous aider à articuler les choses. Et, la Guinée fera de sorte que cette assistance qui est d'abord transitoire puisse tirer un profit et que les cadres puissent en tirer profit", a déclaré Namory Camara.

De son côté, le Directeur Afrique du groupe EGIS a affirmé que son groupe est très heureux et honoré d'avoir été choisi par le Ministère guinéen des Transports pour accompagner la SOGEAC (société de gestion de l'aéroport de Conakry) dans sa tâche d'exploiter l'aéroport international Ahmed Sékou Touré.

"EGIS est un grand groupe qui exploite dans 17 aéroports dans le monde dont 5 en Afrique. Nous avons l'expertise d'aider les aéroports à s’améliorer, à être plus efficaces dans leur exploitation. Donc, c'est ce que nous allons faire avec la SOGEAC à partir du début du mois de janvier 2023. Dans ce travail, nous allons mettre l'accent sur l'expertise que nous allons fournir à la SOGEAC, mais aussi la formation des cadres existants, le recrutement de nouveaux cadres pour la SOGEAC afin que les objectifs soient atteints", a annoncé Arnaud de Rugy.

Olivier Baric a cité quelques pistes prioritaires que le groupe EGIS va améliorer à partir de janvier 2023.

"Nous allons apporter un appui à la SOGEAC sur l'exploitation de l'aéroport, sur la gestion administrative et financière, sur sa gestion technique pour clôturer rapidement son projet pour que ses ambitions d’avoir de nouvelles infrastructures se réalisent et qu’elles soient mises en œuvre pour permettre de réaliser le potentiel que la Guinée attend de cet aéroport. C’est-à-dire sa connexion avec l'intérieur du pays mais aussi avec le reste du monde", a ajouté le Directeur de l'Aviation Afrique du groupe EGIS.

