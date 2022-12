Saloum Cissé parle : "Lorsque Dadis dit que c’est Cellou qui a gagné la présidentielle de 2010…"

CONAKRY-Dans sa déposition ce lundi 12 décembre 2022, devant le tribunal criminel de Dixinn, Moussa Dadis Camara, a accusé Alpha Condé et Sékouba Konaté d’avoir comploté contre sa personne pour l’évincer du Pouvoir. Il les a directement pointés dans les préparatifs et l’exécution des douloureux évènements du 28 septembre. Le but était selon lui, de lui faire porter le chapeau du massacre et le rendre infréquentable vis-à-vis de la communauté internationale.

Ce n’est pas tout. L’ex chef de la junte a également déclaré que c’est Cellou Dalein Diallo qui avait remporté l’élection présidentielle de 2010, devant Alpha Condé. Selon lui, si le candidat du RPG (Rassemblement du peuple de Guinée) est arrivé au pouvoir, c’est par le truchement du Général Konaté. Qu’en pense l’ancien parti au pouvoir de ces accusations ? Votre quotidien en ligne, Africaguinee.com a interrogé le Secrétaire Général du RPG arc-en-ciel, Saloum Cissé. Entretien exclusif.

AFRICAGUINEE.COM : Le capitaine Moussa Dadis Camara accuse le président Alpha Condé et le Général Sékouba Konaté d’avoir orchestré les évènements malheureux du 28 septembre pour l’évincer du pouvoir. Quelle est votre réaction ?

SALOUM CISSÉ : Les évènements du 28 septembre se sont passés alors qu’Alpha Condé n’était pas à Conakry. J’étais moi-même au stade, j’ai vécu les faits. La dame qui était assise à côté de moi, elle a été atteinte par une balle. C’est des réalités vivantes que nous avons vécues qu’on ne peut pas falsifier. C’était horrible.

Alors, Alpha avait quitté la Guinée bien avant le 28 septembre. Je pense qu’il avait quitté une ou deux semaines avant la manifestation. Donc, non, il n’était pas là. Mieux, il y avait une commission d’organisation de la manifestation au niveau des partis politiques.

Pensez-vous que le président Alpha Condé était capable de nourrir de telles ambitions subversives juste pour le pouvoir ?

Alpha Condé nous a dit qu’il n’est pas venu pour gouverner les cimetières et qu’il est là pour qu’une action politique puisse le porter d’une manière politique et objective au pouvoir. Il a dit et répété qu’il n’est pas venu pour gouverner les cimetières. Il n’aimait pas les actions rudérales. Il n’a jamais accepté ça. Mais de toutes les façons, c’est des choses qui vont être éclaircies. Pour moi, ce sont des accusations fortuites, les avocats sont là pour éclaircir les différents points, les personnes qu’il a accusées sont mieux placées pour éclaircir la situation. Parce que ce sont ces compagnons d’armes.

Dadis a actionné avec Toumba et beaucoup d’autres personnes. Les Tiégboro sont là, ils n’ont qu’à se justifier parce que ce massacre a touché tout le monde, tous ceux qui étaient là en ce moment dans la classe politique. C’était un collège des leaders. Et, ces leaders vont essayer d’éclaircir l’opinion nationale et internationale.

Dadis Camara a également déclaré que les élections présidentielles de 2010 ont été tronquées et que c’est Cellou Dalein Diallo qui les a réellement gagnées dès le premier tour. Qu’est-ce que vous en pensez ?

Lorsque Dadis dit que c’est Cellou Dalein qui avait gagné les élections de 2010 au détriment de Alpha Condé, cela n’engage que lui. De toutes les façons, les résultats sont là. C’était une élection qui ne s’est pas faite au hasard, une élection est supervisée par un organisme. C’était un organisme de consensus. C’est cet organisme-là qu’est la CENI (Commission Électorale Nationale Indépendante) qui a dit que c’est Alpha qui a gagné.

Pour nous, ça du passé. C’est aujourd’hui que Dadis peut le dire. Pourquoi il ne s’était pas prononcé jusque-là sur ce sujet ? Pourquoi au moment où Alpha était au pouvoir, il n’a pas dit ça ? Ça veut dire tout simplement qu’il n’est pas sincère. Un homme sincère doit expliquer dès que les évènements se passent.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com