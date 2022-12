Appui aux communautés : Les 35 jeunes formés en technique de nettoyage et saponification par LafargeHolcim reçoivent leurs attestations

Fidèle à ses engagements d’entreprise socialement responsable et citoyenne, la Société LafargeHolcim Guinée, continue d’appuyer les communautés riveraines. C’est dans ce cadre qu’elle a formé une cohorte de 35 jeunes en technique de nettoyage et saponification. Ce lundi 12 décembre 2022, les dirigeants de la Société ont procédé à la remise de satisfécits aux bénéficiaires de ces formations qui a duré un mois.

Cette remise de remise d’attestations couronne les quatre semaines de formation que ces 35 jeunes (garçons et filles) ont respectivement suivi en saponification et en technique de nettoyage. Elle a été présidée par le Directeur Général Monsieur Bruno Silete Hunkpati.

« Il y a un mois nous avons lancé une activité de formation pour 35 jeunes issus de la communauté. Ces différentes formations consistaient à former 25 en technique de nettoyage et 10 autres en saponification. Aujourd’hui, nous sommes très fiers de procéder à la remise des diplômes aux différents apprenants. Nous avons pu constater que ce sont des gens qui ont appris les différentes notions qui leur ont été enseignées. Ceux qui ont été formés en technique de nettoyage sont venus sur le site nettoyer certains bureaux pour nous montrer dans la pratique qu’ils ont assimilé les cours, et les jeunes dames ont pu produire du savon liquide qu’elles comptent commercialiser au sein de l’usine et à l’extérieur », a expliqué Madame Soumah Aminata Rabi Condé, responsable communication et développement durable de LafargeHolcim Guinée.

En plus de la formation, ces deux groupes ont reçu un accompagnement financier et matériel de la part de LafargeHolcim Guinée. Un chèque de cinq millions de francs a remis à l’équipe formée en saponification et deux tricycles à celle qui a été formée en technique de nettoyage.

« Nous tenions à accompagner les différents participants en octroyant un bon de commande de cinq millions de francs guinéens aux dames qui ont appris à fabriquer ldu savon, deux tricycles ont été remis à ceux qui ont été formé en technique de nettoyage afin qu’ils puissent se lancer dans le métier et pérenniser l’activité », a ajouté Mme Aminata Rabi Condé.

De ce groupe de 35, 10 ont été formées dans les techniques de fabrication de savon. Ils ont eu à suivre les modules sur la fabrication : du savon dur de toilettes, le gel douche fait à base du texaton, les savons liquides pour les ménages, du détergent en poudre et le savon dur communément appelé savon diama.

« Les participants ont bien assimilé les cours car ils ont fait une restitution devant le directeur général de LafargeHolcim Guinée. Ils ont également produit du savon, du gel (…) j’en suis fier » a expliqué Mohamed Kourouma, formateur.

Fatoumata Doumbouya est l’une des dix femmes qui ont été formées en saponification. Elle est de la structure Holcim Cosmétique.

« Nous avons reçu une très bonne formation en saponification à travers nos formateurs. On peut faire des savons toilettes, du shampoing anti pédiculaire et pour le corps. Après cette formation nous allons former un groupement pour évoluer dans cette profession pour être financièrement indépendante de nos maris et surtout, partager notre expérience en formant d’autres femmes. Nous remercions infiniment la société LafargeHolcim Guinée qui a facilité cette formation et pris en charge tous les frais », a-t-elle témoigné.

Aicha Kallo, est la directrice des opérations de chez Tinkisso SARL, formatrice. Elle se réjouit d’avoir accompagné ces jeunes dans la mise en place d’une coopérative de nettoyage.

« Pendant un mois on devait aider les jeunes du quartier à travers cette formation afin de mettre une coopérative d’agents de nettoyage. Après les cours théoriques, ils (participants) ont trouvé le nom, leur vision, leur mission, et nous avons scellé les responsabilités. Et la dernière des choses, on est passé à la pratique. En plus de la formation, ils ont eu des outils de démarrage pour se lancer dans la pratique. LafargeHolcim Guinée nous a également payé pour les accompagner pendant six mois » a-t-elle indiqué.

Ismaël Bangoura est l’un des bénéficiaires de la formation en technique de nettoyage. Avec ses 24 autres amis, ils ont mis en place une coopérative dénommée Feintingni.

« Nous avons suivi cette formation avec intérêt. Nous sommes reconnaissants envers la société LafargeHolcim Guinée qui, à travers cette formation va nous permettre de vivre dignement sans être confronté au chômage. Ils nous ont formés et nous ont offert du matériel et des équipements nécessaires pour démarrer nos activités. Nous remercions la société pour tous ses réalisations en l’endroit des communautés riveraines », a-t-il ajouté.

Les jeunes bénéficiaires de cet accompagnement sont issus des quartiers Tanga, Kalokhoya, Ansoumania, Bailobaya et Lansanaya.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664 72 76 28