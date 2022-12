Kankan : la Direction générale du FONIJ à la rencontre les jeunes porteurs de projets….

KANKAN-Une délégation du Fonds National pour l’Insertion des Jeunes (FONIJ), a conféré le vendredi 9 décembre 2022, avec des jeunes entrepreneurs de la commune urbaine de Kankan.

Conduite par le Directeur Général du FONIJ, cette délégation était venue pour être à l’écoute des jeunes porteurs de projets. Le but est de leur permettre d’expliquer leur vision et surtout leur donner l’opportunité d’être accompagnés financièrement et techniquement pour faire de leur rêve une réalité.

La rencontre s’est déroulée dans l’enceinte de la Maison des jeunes de Kankan, dans une ambiance bon enfant. Cette initiative du Fonds National pour l’Insertion des Jeunes (FONIJ), s’inscrit dans la poursuite de la dynamique impulsée par la nouvelle direction. Abdourahamane Baldé, Directeur Général du Fonds National pour l’Insertion des Jeunes (FONIJ), explique la vision et la portée de cette action initiée par le colonel Mamadi Doumbouya, en faveur des jeunes.

« Le projet vise à appuyer les jeunes entrepreneurs techniquement et financièrement avec leurs microprojets. Cet accompagnement relève de la compétence du Fonds national d’Insertion des Jeunes. L’objectif est de favoriser l’insertion socio-économique et professionnelle des jeunes par le biais de l’entrepreneuriat. Ce qui favorisera à coût sûr leur participation au processus de développement économique du pays. Nous avons mis en place un programme pour l’identification des projets. L’étape du Fouta et de la Forêt étant terminée, c’est à Kankan que nous sommes venus pour dénicher des jeunes dynamiques, intelligents qui ont des projets.

Ceux qui seront retenus vont bénéficier des chèques pour le financement de leurs microprojets. Ce sont des sommes remboursables dans un délai de 15 mois. Les montants peuvent aller au maximum jusqu’à 15 millions de francs guinéens. Si vous bénéficiez de ce fonds revolving pour le financement de votre projet et que vous arriviez à rembourser à temps, vous pouvez encore postuler pour des financements plus élevés pouvant aller jusqu’à 30 millions de francs guinéens », a expliqué le Directeur Général du Fonij.

Après cette rencontre d’échanges d’informations, certains jeunes ayant déjà bénéficié de par le passé d’un financement du FONIJ, n’ont pas manqué d’exprimer leur sentiment de satisfaction. C’est le cas de Moussa Camara.

« Aujourd’hui, je salue le FONIJ, car dans le temps passé, moi j’ai bénéficié d’un accompagnement de 19.000.000 GNF. J’ai investi dans l’agriculture dans un village de la contrée, aujourd’hui j’ai 2 motos tricycles qui transportent mes produits vers Kankan et j’ai 2 personnes que j’ai employées. Les affaires marchent en merveilles. Donc, je dis mille merci au FONIJ », a témoigné ce jeune entrepreneur.

Ce n’est pas tout. Le directeur général du Fonds National pour l’Insertion des Jeunes (FONIJ), a annoncé que les jeunes entrepreneurs qui seront retenus lors du prochain recensement, bénéficieront d'une formation pratique pour leur faciliter la mise en œuvre de leur projet. Cette rencontre s’est terminée sur une note de satisfaction. Les jeunes ont exprimé leur reconnaissance à l’endroit du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya.

Facély Sanoh

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Kankan