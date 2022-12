Inclusion financière : Orange Finances Mobiles Guinée et la BnB lancent leur partenariat

CONAKRY- Orange Finances Mobiles Guinée (OFMG), filiale d'Orange Guinée et la société BnB Transfert Corp ont procédé ce lundi 12 décembre 2022, au lancement d’un partenariat novateur dans le domaine du transfert international d’argent.

La cérémonie de lancement qui a eu lieu dans les locaux d’Orange Finances Mobile sis à Landreah, dans la commune de Dixnn a réuni les dirigeants des deux structures partenaires.

Depuis son lancement, Orange Finances Mobiles Guinée (OFMG), filiale d'Orange Guinée s’est imposée comme un acteur majeur de l’inclusion financière en Guinée. Elle dispose d’un catalogue d'offres diversifiées et propose des solutions adaptées à chaque secteur.

« Dans le domaine du transfert des fonds de l’International vers la Guinée, OFMG a conclu un partenariat avec la société BnB Transfert Corp qui est un agrégateur et un établissement financier spécialisé dans l'envoi et la réception de fonds. En plus de la réception de plus de 50 pays couvert par la BNB dans le monde dont la France, l’Espagne, l’Italie, la société a conclu un nouveau partenariat pour l'envoi d’argent de la Guinée vers 6 nouveaux pays en Afrique.

Ce partenariat est issu de la volonté des deux entités de faciliter les transferts entre les pays africains. C’est une première dans le l'envoi des fonds de la Guinée vers des pays de la zone UEMOA en utilisant son compte OM. Désormais les clients Orange Money peuvent transférer de l'argent vers les clients BnB au Sénégal, en Sierra Leone, au Liberia, en Côte d'ivoire, au Mali mais aussi le Ghana », a expliqué le Directeur Général d'Orange Finance Mobile Guinée, M. Abdoul Karim Bangoura.

Créée en 2011, la BnB est une compagnie financière canadienne qui possède d’une licence de transfert d'argent, émise par la Banque Centrale de la République de Guinée. Elle propose du transfert d'argent en ligne vers des comptes bancaires, des comptes mobiles money et en espèces.

« Ce nouveau partenariat sur le service Transfert International entre Orange Finances Mobile Guinée et BNB Transfert Corp représentées leurs directeurs généraux respectifs est illustration de la volonté des deux entités d'offrir à leurs clients un large éventail de services pour plus de simplicité et de proximité », a indiqué de son côté M. Retice Assinonvo coordinateur pays BNB.

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com