Gouvernement : Colonel Doumbouya fixe les attributions du Ministère des Transports…

CONAKRY-Le Président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, a pris un décret, ce dimanche 11 décembre 2022, fixant les attributions et organisations du ministère des Transports.

Selon l’acte qui a été lu sur la télévision nationale dans la soirée, le département dirigé par Gando Sow disposera désormais de ce qui suit :

Missions-Attributions

Le ministère des transports a pour mission, la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines des transports et la météorologie et d'en assurer le suivi.

A ce titre, il est particulièrement chargé d'établir et maintenir un système de transport global, intégré et coordonné, qui contribue à promouvoir le développement économique et social durable;

-D'assurer la satisfaction des besoins des personnes en transport dans les meilleures conditions de sécurité, de sûreté, de coût, de qualité et de protection de l'environnement;

-D'élaborer les textes législatifs et réglementaires en matière de transports terrestre, aérien, maritime, fluvial et de la météorologie et de veiller à leur application;

-D'élaborer les stratégies, plans, programmes et projets de développement des transports et de la météorologie;

-De participer et donner un avis sur les schémas d'aménagement de territoire et les plans d'aménagement urbain ;

-De réaliser les recherches études prospectives sectorielles;

-De promouvoir les investissements dans les domaines des transports et de la métrologie ;

-D'assurer la maîtrise d'ouvrages des projets d'infrastructures ferroviaires, portuaires, aéroportuaires et de la météorologie;

-De veiller au développement des ressources humaines dans le domaine des transports par la promotion, la formation et l'apprentissage professionnel ;

-Œuvrer en collaboration avec les parties concernées à satisfaire les besoins croissants, cadres spécialisés ;

-Mettre en place les mécanismes d'évaluation et de suivi;

-Fixer les tarifs des services relevant des transports conformément à la législation en vigueur, en coordination avec les ministères et organismes concernés ;

-De contribuer à la promotion et le développement des entreprises, associations socioprofessionnelles, opérant dans le secteur des transports ;

-De participer à l'élaboration de la politique fiscale dans le domaine des transports ;

-De participer à l'élaboration et à l'exécution des programmes de maîtrise de la consommation, d'utilisation des énergies alternatives ;

-De développer le système statistique relatif aux domaines des transports ;

-De veiller au contrôle technique des véhicules routiers, ferroviaires, des aéronefs, des bâtiments de mer et de la délivrance des documents requis ;

-De promouvoir le transport multimodal et de développer les sons logistiques en vue de faciliter l'opération de transport et renforcer la compétitivité des établissements nationaux ;

-D'intensifier l'utilisation des applications de nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les différents domaines de transport pour assurer l'exploitation optimale des moyens des infrastructures au service des transports ;

-De délivrer les titres de transport;

-D'accorder les concessions dans les domaines de transport conformément et la législation et à la règlementation en vigueur sur leur réalisation;

-D'exercer la tutelle sur les établissements, entreprises publiques et les sociétés à participation publique relevant des transports conformément à la législation et à la règlementation en vigueur ;

-D'exercer la tutelle sur les activités relatives à la météorologie, à la sismologie, à l'astronomie et participer à l'élaboration de la stratégie nationale en matière de changement climatique en coordination avec les ministères et organismes concernés ;

-De promouvoir et veiller au respect et à l'application des mesures de sûreté et de sécurité dans les domaines de transport, etc.

Un décryptage de Dansa Camara DC

Pour Africaguinee.com